दुनिया के सबसे रईस परिवारों में किस नंबर पर अंबानी, जानें किसके पास कितना पैसा?

ब्लूमबर्ग ने 2025 की सबसे अमीर परिवारों की ताजा लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में दुनियाभर के 25 रईस परिवारों को जगह दी गई है, जिसमें भारत के भी कुछ रईस परिवार शामिल हैं. बता दें, ब्लूमबर्ग ने जिन 25 सबसे अमीर परिवारों को इस लिस्ट में शामिल किया है, उनमें 8 परिवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से ज्यादा है.

ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या इस लिस्ट में भारत के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी का परिवार भी शामिल है? अगर हां, तो अंबानी परिवार दुनिया के 25 रईस परिवारों में किस नंबर पर आता है और उनकी संपत्ति कितनी है?

इस नंबर पर आता है अंबानी परिवार

दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज की लिस्ट में भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार का नाम शामिल है. अंबानी परिवार के पास 105.6 अरब डॉलर की संपत्ति है. यह परिवार 25 रईस परिवारों की लिस्ट में 8वें पायदान पर है. बता दें, इनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसमें ये टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम और तेल जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करती है. चलिए अब जानते हैं लिस्ट में शामिल टॉप-10 परिवारों के बारे में...

ये है दुनिया का सबसे रईस परिवार

ब्लूमबर्ग की सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में सबसे अमीर परिवार वॉलटन (Walton) परिवार है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट का संचालन करता है. इस परिवार की कुल संपत्ति करीब 513.4 अरब डॉलर (करीब 46 लाख करोड़ रुपये) है. वॉलमार्ट के पूरी दुनिया में लगभग 10 हजार से भी ज्यादा स्टोर्स हैं, जो सभी रिटेल कंपनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं.

दूसरे स्थान पर अल नाहयान फैमिली

इस लिस्ट में दूसरा स्थान अल नाहयान फैमिली को मिला है, जिनकी कुल संपत्ति करीब 335.9 अरब डॉलर है. अल नाहयान फैमिली अबू धाबी की रॉयल फैमिली है. इस परिवार के प्रमुख और देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं.

तीसरे नंबर पर सऊदी अरब का अल सऊद परिवार

अल सऊद परिवार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर परिवारों में से एक है. इस परिवार की कुल संपत्ति करीब 213 अरब डॉलर है. यह फैमिली सऊदी अरब की शाही फैमिली है, जिनके प्रमुख शाह सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद हैं, जो सऊदी अरब के राजा भी हैं.

चौथे स्थान पर कतर का अल थानी परिवार

अल थानी परिवार 199.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया का चौथा सबसे अमीर परिवार है. यह कतर का शाही परिवार है, जिसका शासन कतर पर लगभग 150 वर्षों से है. यह दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर परिवारों में से एक है.

पांचवें नंबर पर हर्मेस परिवार

हर्मेस परिवार दुनिया के पांचवें सबसे अमीर परिवारों में से एक है. यह परिवार यूरोप के सबसे धनी और शक्तिशाली परिवारों में से है, जिनकी कुल संपत्ति करीब 184.5 अरब डॉलर है. इनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत इनके लग्जरी ब्रांड्स हैं.

छठे स्थान पर कोच परिवार

कोच परिवार दुनिया के छठे सबसे अमीर परिवार हैं, जिनकी वेल्थ करीब 150.5 अरब डॉलर है. यह अमेरिका के सबसे धनी परिवारों में से एक है. इस परिवार की संपत्ति का मुख्य जरिया इनके स्वामित्व वाली कोच इंडस्ट्रीज है.

सातवें नंबर पर मार्स परिवार

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मार्स परिवार दुनिया के सातवें सबसे अमीर परिवार हैं, जो मार्स इनकॉरपोरेटेड के मालिक हैं. यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनियों में से एक है. इस परिवार की कुल वेल्थ करीब 143.4 अरब डॉलर है.

नौवें स्थान पर वेर्थाइमर परिवार

वेर्थाइमर परिवार इस लिस्ट में नौवें पायदान पर है, जिनकी कुल संपत्ति 85.6 अरब डॉलर है. यह फैमिली फ्रांस के सबसे अमीर और ताकतवर परिवारों में से एक मानी जाती है, जो मशहूर लग्जरी फैशन हाउस शनेल (Chanel) की मालिक है.

दसवें नंबर पर थॉमसन परिवार

थॉमसन परिवार 82.1 अरब डॉलर की वेल्थ के साथ दुनिया के दसवें सबसे अमीर परिवार हैं. इनकी कमाई का मुख्य स्रोत सूचना और डेटा से जुड़ा बिजनेस है. इनकी प्रमुख कंपनी द वुडब्रिज कंपनी है, जो थॉमसन रॉयटर्स नामक बड़ी मीडिया और डेटा कंपनी की लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी की मालिक है.

यह भी पढ़ें : सड़क हादसों में बीते 5 साल में कितनों ने गंवाई जान, मरने वालों की उम्र जानकर चौंक जाएंगे आप