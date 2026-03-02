Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







WhatsApp Web अगर आपको हर कुछ घंटों में लॉग-आउट कर रहा है तो यह कोई गड़बड़ नहीं है और न ही आप किसी तकनीकी खामी का सामना कर रहे हैं. ऐसा भारत सरकार के नए नियम लागू होने के कारण हो रहा है. दरअसल, सरकार ने 1 मार्च से सिम बाइंडिंग को अनिवार्य कर दिया है. अब आपका व्हाट्सऐप अकाउंट आपके फोन में मौजूद सिम से लिंक्ड रहना जरूरी है. अगर आप सिम कार्ड निकाल देते हैं तो ऐप काम करना बंद कर देगी. इस नियम का असर WhatsApp Web पर भी पड़ेगा.

क्या होती है सिम बाइंडिंग?

सिम बाइंडिंग का मतलब है कि व्हाट्सऐप और टेलीग्राम समेत तमाम मैसेजिंग ऐप्स को केवल उसी डिवाइस पर एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें वही सिम है, जिससे उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया गया था. अगर उस डिवाइस से वह सिम हटा ली जाती है, इनएक्टिव हो जाती है या उसमें दूसरी सिम डाल ली जाती है तो ऐप अपने आप यूजर को लॉग आउट कर देगी.

इसके लागू होने के क्या बदल जाएगा?

अभी तक व्हाट्सऐप पर अकाउंट बनाने के लिए एक बार ही नंबर वेरिफाई करना पड़ता था. इसके लिए रजिस्ट्रेशन से समय मोबाइल नंबर डालना पड़ता था और इस पर रिसीव हुए OTP को एंटर कर यूजर अपना नंबर वेरिफाई कर सकता था. बाद में अगर कोई यूजर उस डिवाइस से सिम निकाल लेता तो भी व्हाट्सऐप कंटिन्यू काम करती रहती थी, लेकिन अब यह बदल रहा है. अब हर कुछ घंटे बाद व्हाट्सऐप यह चेक करेगी कि आपके डिवाइस में वही सिम है या नहीं. सिम हटाने, बदलने या डिएक्टिवेट करने पर व्हाट्सऐप के कुछ फंक्शन काम करना बंद कर सकते हैं.

WhatsApp Web पर भी पड़ेगा असर

यह ध्यान देने वाली बात है कि व्हाट्सऐप इस फीचर को केवल इंडियन यूजर्स के लिए ला रही है. इस फैसले का असर व्हाट्सऐप की मोबाइल ऐप के साथ व्हाट्सऐप वेब और डेस्कटॉप पर भी पड़ेगा. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर सेशन लगभग हर छह घंटे बाद ऑटो-लॉग आउट हो सकते हैं और यूजर को फिर से ऑथेंटिकेट करने की जरूरत पड़ेगी.

