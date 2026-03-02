टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर लगातार चर्चा होती रही है. खासतौर पर जब मुकाबला हो युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन और विस्फोटक लेफ्ट हैंडर अभिषेक शर्मा के बीच, तो आंकड़ों की तुलना और भी दिलचस्प हो जाती है. दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी शैली में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन टी20I रिकॉर्ड क्या कहते हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं.

ईशान किशन का प्रदर्शन कैसा रहा?

ईशान किशन ने अब तक 42 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इतने ही मुकाबलों में बल्लेबाजी करते हुए 1225 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 29.87 का रहा है और उन्होंने 144.45 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. ईशान के नाम इस फॉर्मेट में 1 शतक और 9 अर्धशतक दर्ज हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 103 रन रहा है. इसके अलावा उन्होंने 124 चौके और 64 छक्के भी लगाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है.

अभिषेक शर्मा ने कैसे मारी बाजी?

वहीं दूसरी ओर, अभिषेक शर्मा ने 43 मैचों में 42 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1367 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 34.17 का है, जो ईशान से बेहतर है. सबसे खास बात उनकी स्ट्राइक रेट है, जो 190.92 की है. यानी अभिषेक तेजी से रन बनाने में ईशान से आगे नजर आते हैं. उनके नाम 2 शतक और 9 अर्धशतक दर्ज हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन रहा है. चौकों की बात करें तो अभिषेक ने 129 चौके लगाए हैं, जबकि छक्कों के मामले में भी वह 93 छक्कों के साथ आगे हैं.

फील्डिंग और टीम बैलेंस में कौन बेहतर?

फील्डिंग में भी अभिषेक थोड़ा आगे दिखाई देते हैं. उन्होंने 20 कैच पकड़े हैं, जबकि ईशान किशन के नाम 17 कैच दर्ज हैं. हालांकि, ईशान विकेटकीपर की भूमिका भी निभाते हैं, जिससे टीम संयोजन में उन्हें अतिरिक्त बढ़त मिल सकती है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां ईशान किशन स्थिरता के साथ रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, वहीं अभिषेक शर्मा अपनी तेज स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट्स के दम पर मैच को जल्दी खत्म करने की क्षमता रखते हैं. टीम मैनेजमेंट के लिए दोनों में से किसी एक को चुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी मौजूदा समय में टीम इंडिया के लिए मजबूत विकल्प बनकर उभरे हैं. आने वाले मैचों में यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलती है.