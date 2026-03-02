हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे

ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे

T20I में ओपनिंग स्लॉट के लिए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. आंकड़ों में जहां ईशान स्थिरता दिखाते हैं, वहीं अभिषेक अपनी तूफानी स्ट्राइक रेट से आगे नजर आते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Mar 2026 06:28 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर लगातार चर्चा होती रही है. खासतौर पर जब मुकाबला हो युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन और विस्फोटक लेफ्ट हैंडर अभिषेक शर्मा के बीच, तो आंकड़ों की तुलना और भी दिलचस्प हो जाती है. दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी शैली में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन टी20I रिकॉर्ड क्या कहते हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं.

ईशान किशन का प्रदर्शन कैसा रहा?

ईशान किशन ने अब तक 42 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इतने ही मुकाबलों में बल्लेबाजी करते हुए 1225 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 29.87 का रहा है और उन्होंने 144.45 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. ईशान के नाम इस फॉर्मेट में 1 शतक और 9 अर्धशतक दर्ज हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 103 रन रहा है. इसके अलावा उन्होंने 124 चौके और 64 छक्के भी लगाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है.

अभिषेक शर्मा ने कैसे मारी बाजी?

वहीं दूसरी ओर, अभिषेक शर्मा ने 43 मैचों में 42 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1367 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 34.17 का है, जो ईशान से बेहतर है. सबसे खास बात उनकी स्ट्राइक रेट है, जो 190.92 की है. यानी अभिषेक तेजी से रन बनाने में ईशान से आगे नजर आते हैं. उनके नाम 2 शतक और 9 अर्धशतक दर्ज हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन रहा है. चौकों की बात करें तो अभिषेक ने 129 चौके लगाए हैं, जबकि छक्कों के मामले में भी वह 93 छक्कों के साथ आगे हैं.

फील्डिंग और टीम बैलेंस में कौन बेहतर?

फील्डिंग में भी अभिषेक थोड़ा आगे दिखाई देते हैं. उन्होंने 20 कैच पकड़े हैं, जबकि ईशान किशन के नाम 17 कैच दर्ज हैं. हालांकि, ईशान विकेटकीपर की भूमिका भी निभाते हैं, जिससे टीम संयोजन में उन्हें अतिरिक्त बढ़त मिल सकती है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां ईशान किशन स्थिरता के साथ रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, वहीं अभिषेक शर्मा अपनी तेज स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट्स के दम पर मैच को जल्दी खत्म करने की क्षमता रखते हैं. टीम मैनेजमेंट के लिए दोनों में से किसी एक को चुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी मौजूदा समय में टीम इंडिया के लिए मजबूत विकल्प बनकर उभरे हैं. आने वाले मैचों में यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलती है. 

Published at : 02 Mar 2026 06:28 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Head To Head T20I Record ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे
ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे
स्पोर्ट्स
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, लिस्ट में ये भारतीय कप्तान भी शामिल
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, लिस्ट में ये भारतीय कप्तान भी शामिल
स्पोर्ट्स
सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला; जानें किसने किसने किया है क्वालीफाई
सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला; जानें किसने किसने किया है क्वालीफाई
स्पोर्ट्स
छठी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, सुपर-8 के अंतिम मैच में वेस्टइंडीज को रौंदा; संजू सैमसन चमके
छठी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, सुपर-8 के अंतिम मैच में वेस्टइंडीज को रौंदा
Advertisement

वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं तो फिर ईरान ने वहां क्यों दागीं मिसाइलें? सामने आई ये वजह
दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं तो फिर ईरान ने वहां क्यों दागीं मिसाइलें? सामने आई ये वजह
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर के सभी जिलों में प्रतिबंध होंगे लागू, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत के बाद फैसला
कश्मीर के सभी जिलों में प्रतिबंध होंगे लागू, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत के बाद फैसला
क्रिकेट
सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला; जानें किसने किसने किया है क्वालीफाई
सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला; जानें किसने किसने किया है क्वालीफाई
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
विश्व
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Voting Rights Prisoners: इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून
इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget