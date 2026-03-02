हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर अटैक करने वाला आरोपी ढेर, CM योगी की चेतावनी के अगले ही दिन हुआ एनकाउंटर

Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर अटैक करने वाला आरोपी ढेर, CM योगी की चेतावनी के अगले ही दिन हुआ एनकाउंटर

Ghaziabad News In Hindi: गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमले के मुख्य आरोपी जीशान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 02 Mar 2026 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी जीशान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है. एनकाउंटर के दौरान जीशान को दो गोलियां लगीं और घायल हालत में अस्पताल ले जाने पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. खास बात यह है कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का ऐलान किया था.

शुक्रवार सुबह बाइक सवार दो हमलावर सलीम वास्तिक के दफ्तर में घुसे और चाकू से उनकी गर्दन और पेट पर ताबड़तोड़ वार किए. गंभीर रूप से घायल सलीम को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी गर्दन का ऑपरेशन हो चुका है और एक अन्य सर्जरी होनी बाकी है. उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

CM योगी की चेतावनी के अगले दिन हुआ एनकाउंटर

घटना से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का बयान दिया था. इसके ठीक अगले दिन मुख्य आरोपी जीशान लोनी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. जीशान अमरोहा का रहने वाला था. एनकाउंटर के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

 वीडियो कंटेंट को लेकर मिलती थीं धमकियां

सलीम वास्तिक खुद को एक्स मुस्लिम बताते हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं. उनके वीडियो कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर कई बार विरोध और धमकियां मिलने की बात सामने आई थी. बताया जा रहा है कि लगातार बयानबाजी के कारण वे कुछ लोगों के निशाने पर थे. पुलिस CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

Published at : 02 Mar 2026 07:23 AM (IST)
