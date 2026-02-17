कैसे बनता है डुप्लीकेट राशन कार्ड, जान लें पूरा प्रोसीजर?

भारत में राशन कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है. यह सिर्फ सस्ता या मुफ्त राशन लेने के काम ही नहीं आता, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और पहचान पत्र के रूप में भी यूज किया जाता है. खासकर अंत्योदय योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी राशन की दुकानों से कम कीमत पर अनाज दिया जाता है. ऐसे में अगर किसी का राशन कार्ड चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए, तो परिवार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने अब डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है. आप चाहें तो ऑफलाइन तरीके से दफ्तर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर घर बैठे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है.

ऑफलाइन डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

अगर आप ऑफलाइन यानी दफ्तर जाकर डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर राशन कार्ड के गुम या चोरी होने की रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराएं. FIR की कॉपी संभालकर रखें, क्योंकि आगे आवेदन करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी. FIR दर्ज कराने के बाद अपने जिले के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (Food & Supply Department) के दफ्तर में जाएं. वहां जाकर डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म लें और उसे सही-सही जानकारी भरकर पूरा करें.

फॉर्म के साथ आपको FIR की कॉपी, पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि), निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे.आवेदन के साथ जो भी तय शुल्क है, उसे जमा करें और फॉर्म कार्यालय में जमा कर दें. कुछ दिनों की प्रक्रिया के बाद आपका डुप्लीकेट राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे संबंधित कार्यालय या अपनी सरकारी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं,

ऑनलाइन डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

1. आज के समय में ज्यादातर राज्यों ने ऑनलाइन सुविधा भी शुरू कर दी है। अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं, तो अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.

2. वेबसाइट पर दिए गए Duplicate Ration Card या डुप्लीकेट राशन कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें.

3. ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी सही-सही दर्ज करें.

4. जरूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करें, जैसे पहचान पत्र और FIR की कॉपी.

5. सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.

6. आवेदन जमा करने के बाद आप उसी वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) भी चेक कर सकते हैं. कुछ दिनों में आपका डुप्लीकेट राशन कार्ड तैयार हो जाएगा.

यह भी पढ़ें - क्या आपके खाते में भी नहीं आ रही मंईया सम्मान योजना का पैसा, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस