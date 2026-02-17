हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकैसे बनता है डुप्लीकेट राशन कार्ड, जान लें पूरा प्रोसीजर?

कैसे बनता है डुप्लीकेट राशन कार्ड, जान लें पूरा प्रोसीजर?

ऐसे में अगर किसी का राशन कार्ड चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए, तो परिवार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 17 Feb 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में राशन कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है. यह सिर्फ सस्ता या मुफ्त राशन लेने के काम ही नहीं आता, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और पहचान पत्र के रूप में भी यूज किया जाता है. खासकर अंत्योदय योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी राशन की दुकानों से कम कीमत पर अनाज दिया जाता है. ऐसे में अगर किसी का राशन कार्ड चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए, तो परिवार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने अब डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है. आप चाहें तो ऑफलाइन तरीके से दफ्तर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर घर बैठे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है. 

ऑफलाइन डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

अगर आप ऑफलाइन यानी दफ्तर जाकर डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर राशन कार्ड के गुम या चोरी होने की रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराएं.  FIR की कॉपी संभालकर रखें, क्योंकि आगे आवेदन करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी. FIR दर्ज कराने के बाद अपने जिले के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (Food & Supply Department) के दफ्तर में जाएं. वहां जाकर डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म लें और उसे सही-सही जानकारी भरकर पूरा करें.

फॉर्म के साथ आपको FIR की कॉपी, पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि), निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे.आवेदन के साथ जो भी तय शुल्क है, उसे जमा करें और फॉर्म कार्यालय में जमा कर दें. कुछ दिनों की प्रक्रिया के बाद आपका डुप्लीकेट राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे संबंधित कार्यालय या अपनी सरकारी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं, 

ऑनलाइन डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

1. आज के समय में ज्यादातर राज्यों ने ऑनलाइन सुविधा भी शुरू कर दी है। अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं, तो अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें. 

2. वेबसाइट पर दिए गए Duplicate Ration Card या डुप्लीकेट राशन कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें.

3. ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी सही-सही दर्ज करें.

4. जरूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करें, जैसे पहचान पत्र और FIR की कॉपी.

5. सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.

6. आवेदन जमा करने के बाद आप उसी वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) भी चेक कर सकते हैं. कुछ दिनों में आपका डुप्लीकेट राशन कार्ड तैयार हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें - क्या आपके खाते में भी नहीं आ रही मंईया सम्मान योजना का पैसा, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

Published at : 17 Feb 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Duplicate Ration Card Ration Card Online Application Ration Card Offline Process Ration Card Application Process
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
8th Pay Commission: 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों संशोधित पेंशन मिलेगी या नहीं, जानें क्या है प्लान?
31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों संशोधित पेंशन मिलेगी या नहीं, जानें क्या है प्लान?
यूटिलिटी
कैसे बनता है डुप्लीकेट राशन कार्ड, जान लें पूरा प्रोसीजर?
कैसे बनता है डुप्लीकेट राशन कार्ड, जान लें पूरा प्रोसीजर?
यूटिलिटी
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
यूटिलिटी
ट्रेन लेट हुई तो क्या मिलेगा पूरा पैसा? ऐसे करें IRCTC से क्लेम
ट्रेन लेट हुई तो क्या मिलेगा पूरा पैसा? ऐसे करें IRCTC से क्लेम
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
विश्व
Bangladesh Election 2026: तारिक रहमान ने की धांधली? बांग्लादेश चुनाव में 40 फीसदी सीटों पर गड़बड़ी, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
तारिक रहमान ने की धांधली? बांग्लादेश चुनाव में 40 फीसदी सीटों पर गड़बड़ी, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
T-20 World cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की हो सकती है हत्या? बेटों को सताया डर, पिता से हुई बात- बोले- 'वो अब्बा को...'
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की हो सकती है हत्या? बेटों को सताया डर, पिता से हुई बात- बोले- 'वो अब्बा को...'
यूटिलिटी
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
ट्रेंडिंग
Video: कराची की इस मजार में रहता है 200 मगरमच्छों का खानदान, श्रद्धालु मांस के साथ खिलाते हैं मिठाइयां
कराची की इस मजार में रहता है 200 मगरमच्छों का खानदान, श्रद्धालु मांस के साथ खिलाते हैं मिठाइयां
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget