Air India देगी 1.36 लाख का मुआवजा, फ्लाइट की वजह से मुसीबत में फंसा था शख्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उपभोक्ता अदालत ने एयर इंडिया को 1.36 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।

Air India Compensation: अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं तो जानते होंगे कि कई बार एक शहर से दूसरे शहर या फिर विदेश जाने के लिए केन्क्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है. लेकिन सोचिए, अगर पहली फ्लाइट लेट होने की वजह से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाए तो आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऊपर से अगर एयललाइन भी आपकी कोई मदद न करें तो मुश्किल और बढ़ जाएगी.

क्या आप जानते हैं कि ऐसे मामले में यात्री एयरलाइन के खिलाफ शिकायत करके मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं? हाल ही में एक ऐसा मामला केरल से सामने आया है, जहां कंज्यूमर कोर्ट ने एयर इंडिया को एक यात्री को 1.36 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला केरल के रहने वाले एक व्यक्ति का है. सितंबर 2017 में वह तिरुवनंतपुरम से मुंबई होते हुए सऊदी अरब लौट रहे थे, क्योंकि वह सऊदी अरब में काम करता था. फ्लाइट से सफर के दौरान पहले घरेलू उड़ान और उसके बाद इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट शामिल थी. लेकिन इसी बीच यात्री की तिरुवनंतपुरम से मुंबई जाने वाली फ्लाइट ही 2 घंटे से ज्यादा लेट रवाना हुई और इसी वजह से यात्री की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई.

यात्री को उठाना पड़ा 83 हजार रुपये का नुकसान

इसके बाद उन्हें समय पर वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें दूसरी एयरलाइन का टिकट खरीदना पड़ा और इस टिकट को खरीदने में उनके 49 हजार रुपये खर्च हुए. यात्री को पहले के टिकट और नए टिकट का खर्च मिलाकर 83 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. इसके अलावा यात्री का आरोप था कि कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के बाद भी एयर इंडिया ने उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई.

शिकायत के बाद एयर इंडिया को देना पड़ा मुआवजा

इस मामले की शिकायत यात्री की पत्नी ने कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज कराई, जिसमें उनका कहना था कि फ्लाइट लेट होने के कारण उनके परिवार को आर्थिक नुकसान हुआ है, इसलिए एयर इंडिया से मुआवजे की मांग की, जिसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान कंज्यूमर कोर्ट ने यात्री के पक्ष में फैसला सुनाया और एयर इंडिया को 1.36 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया.

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कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें