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क्या बिना आधार कार्ड के बन सकता है बच्चों का पासपोर्ट? समझें सरकारी नियम

Child Passport Rule: क्या आप भी अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसका आधार कार्ड न होने की वजह से कन्फ्यूज हैं कि आवेदन कैसे होगा? जानिए इससे जुड़ी पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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Child Passport Rule: अक्सर पैरेंट्स पहले ही अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवा लेते हैं, क्योंकि विदेश घूमने जाने से लेकर विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने तक इसकी जरूरत पड़ सकती है. यही वजह है कि ज्यादातर मां-बाप पहले ही पासपोर्ट बनवाकर रखना पसंद करते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर उनके बच्चे का आधार कार्ड न बना हो तो क्या उसका पासपोर्ट नहीं बन सकेगा? अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं तो आज इसे दूर कर लीजिए. 

क्या पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार जरूरी है?

अगर आपको अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाना है, लेकिन उसका आधार कार्ड नहीं बना है तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आधार नहीं बना है तो ऐसे मामलों में आप अपने बच्चे का कोई दूसरा दस्तावेज जमा करके पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. यानी आधार पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी नहीं है. 

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आधार के बिना कैसे बनेगा पासपोर्ट?

  • इसके लिए आपको सबसे पहले बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी.
  • इस दस्तावेज से बच्चे की जन्म तिथि के साथ-साथ ही भारतीय नागरिकता का प्रमाण मिलेगा.
  • पासपोर्ट आवेदन के लिए पैरेंट्स में से किसी एक का आधार कार्ड, वोटर आईडी या बिजली बिल वैध एड्रेड प्रूफ के लिए देना होता है.
  • अगर पैरेंट्स का पहले ही पासपोर्ट बना हुआ है तो बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के समय उन्हें अपने पासपोर्ट के पहले और लास्ट पेज की कॉपी जमा करनी पड़ सकती है.

पैरेंट्स आवेदन करने से पहले ध्यान दें जरूरी बातें

  • आवेदन करने से पहले यह चेक करें की जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी सब सही हो.
  • आपके सारे दस्तावेज अपडेट होने चाहिए.
  • आवेदन करते समय फॉर्म पर नाम और DOB अन्य दस्तावेजों से मिलनी चाहिए.
  • अगर नाम में एक अक्षर का अंतर होने पर भी पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत हो सकती है.
  • इसके अलावा सभी दस्तावेजों की फॉटी कॉपी और ओरिजनल साथ रखें.

माता-पिता को देना होगा सहमति पत्र

18 साल से कम उम्र के बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले माता-पिता को Annexure H (सहमति पत्र) जमा करना पड़ेगा. पैरेंट्स को लिखित रूप में बताना होता है कि वह अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए सहमत हैं और उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
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