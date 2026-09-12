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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोलर पैनल लगवाने के बाद कितना आएगा मेंटेनेंस खर्च? जानें पूरी जानकारी

सोलर पैनल लगवाने के बाद कितना आएगा मेंटेनेंस खर्च? जानें पूरी जानकारी

सोलर पैनल लगवाने में खर्च अच्छा-खासा आता है. ऐसे में पैनल लगवाने के बाद उसका रखरखाव करना भी बेहद महत्वपूर्ण है. अगर आपने सोलर पैनल लगवा रखा है तो जानिए क्या इसकी देखभाल करने में ज्यादा खर्च आता है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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  • साल में 2-4 बार पेशेवर सफाई कराना सुरक्षित रहता है।

आज की डेट में सोलर पैनल लगवाने के बारे में तो कई लोग सोच रहे हैं. लेकिन सोलर पैनल लगवा लेना ही काफी नहीं होता है, बल्कि सोलर पैनल लगवाने के बाद इसकी देखभाल करना भी काफी जरूरी होता है. क्योंकि सोलर पैनल लगवाने में ही लोगों का काफी खर्चा हो जाता है.

ऐसे में अगर सोलर पैनल का सही से रखरखाव न किया जाए, तो ये अपनी सामान्य उम्र से पहले खराब हो सकते हैं. कई लोग सोचते हैं कि सोलर पैनल के रखरखाव में काफी खर्च आता है लेकिन असल में ऐसा नहीं है. अब जानते हैं आखिर सोलर पैनल की देखभाल में कितना खर्च आ सकता है.

1 किलोवाट के सिस्टम में कितना खर्च आएगा?

जानकारी के मुताबिक, 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में सालाना रखरखाव का खर्च लगभग 1 से 3 हजार तक हो सकता है. जानते हैं कि इस खर्च में क्या-क्या चीजें शामिल है? इसमें पैनल की सफाई और वहीं सिस्टम की जांच और दूसरी सर्विसिंग शामिल होती है.

पैनल की सफाई में कितना खर्च आता है?

अगर सोलर पैनल गंदा पर धूल-मिट्टी जमा रहेगी, तो उसकी काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है. यही कारण है कि अगर आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो उसकी साफ-सफाई का भी ध्यान देना जरूरी है. जानकारी के मुताबिक, अगर आप एक बार सोलर पैनल की सफाई करवाते हैं तो इसमें लगभग 500 से 1500 तक का खर्च आ सकता है.

कितनी बार करवानी चाहिए सफाई?

आमतौर पर सोलर पैनल की सफाई साल में 2 से 4 बार करवानी चाहिए. लेकिन पैनल की सफाई के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान देना चाहिए. पैनल की सफाई के दौरान माइक्रोक्रैक जैसी समस्या से बचने के लिए टेलीस्कोपिक वॉटर ब्रश का उपयोग करने वाले किसी प्रोफेशनल से सफाई कराना बेहतर माना जाता है.

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सिस्टम के हिसाब से आएगा खर्च

कई बार लोग अलग से रखरखाव नहीं कराना चाहते हैं तो आप कंपनी या वेंडर से Annual Maintenance Contract (AMC) ले सकते हैं. खर्च की बात करें तो 2 से 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में लगभग 2 से 8 हजार सालाना खर्च हो सकता है. हां, ये जरूर है कि खर्च आपके सिस्टम के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Sep 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News
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