सोलर पैनल लगवाने के बाद कितना आएगा मेंटेनेंस खर्च? जानें पूरी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom साल में 2-4 बार पेशेवर सफाई कराना सुरक्षित रहता है।

आज की डेट में सोलर पैनल लगवाने के बारे में तो कई लोग सोच रहे हैं. लेकिन सोलर पैनल लगवा लेना ही काफी नहीं होता है, बल्कि सोलर पैनल लगवाने के बाद इसकी देखभाल करना भी काफी जरूरी होता है. क्योंकि सोलर पैनल लगवाने में ही लोगों का काफी खर्चा हो जाता है.

ऐसे में अगर सोलर पैनल का सही से रखरखाव न किया जाए, तो ये अपनी सामान्य उम्र से पहले खराब हो सकते हैं. कई लोग सोचते हैं कि सोलर पैनल के रखरखाव में काफी खर्च आता है लेकिन असल में ऐसा नहीं है. अब जानते हैं आखिर सोलर पैनल की देखभाल में कितना खर्च आ सकता है.

1 किलोवाट के सिस्टम में कितना खर्च आएगा?

जानकारी के मुताबिक, 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में सालाना रखरखाव का खर्च लगभग 1 से 3 हजार तक हो सकता है. जानते हैं कि इस खर्च में क्या-क्या चीजें शामिल है? इसमें पैनल की सफाई और वहीं सिस्टम की जांच और दूसरी सर्विसिंग शामिल होती है.

पैनल की सफाई में कितना खर्च आता है?

अगर सोलर पैनल गंदा पर धूल-मिट्टी जमा रहेगी, तो उसकी काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है. यही कारण है कि अगर आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो उसकी साफ-सफाई का भी ध्यान देना जरूरी है. जानकारी के मुताबिक, अगर आप एक बार सोलर पैनल की सफाई करवाते हैं तो इसमें लगभग 500 से 1500 तक का खर्च आ सकता है.

कितनी बार करवानी चाहिए सफाई?

आमतौर पर सोलर पैनल की सफाई साल में 2 से 4 बार करवानी चाहिए. लेकिन पैनल की सफाई के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान देना चाहिए. पैनल की सफाई के दौरान माइक्रोक्रैक जैसी समस्या से बचने के लिए टेलीस्कोपिक वॉटर ब्रश का उपयोग करने वाले किसी प्रोफेशनल से सफाई कराना बेहतर माना जाता है.

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सिस्टम के हिसाब से आएगा खर्च

कई बार लोग अलग से रखरखाव नहीं कराना चाहते हैं तो आप कंपनी या वेंडर से Annual Maintenance Contract (AMC) ले सकते हैं. खर्च की बात करें तो 2 से 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में लगभग 2 से 8 हजार सालाना खर्च हो सकता है. हां, ये जरूर है कि खर्च आपके सिस्टम के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

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