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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान

BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान

भारत की तरफ से ब्रिक्स समिट के दौरान रखे गए सभी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है. पीएम मोदी ने घोषणा करते हुए कहा है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Sep 2026 04:50 PM (IST)
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नई दिल्ली में जारी 18वें ब्रिक्स समिट में भारत की तरफ से रखे गए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है. पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक को सार्थक और रचनात्मक करार देते हुए बयान जारी किया है. साथ ही ऐलान करते हुए कहा है कि भारत की तरफ से रखे गए सभी 10 प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है.  

पीएम मोदी ने प्रस्ताव रखते हुए कहा, 'New Delhi Dclaration को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखता हूं. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से Adopt किया जाता है. किसी भी सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं जताई है. नई दिल्ली दिल्ली घोषणा 2026 को सर्वसम्मति से अपनाया गया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'आज हमारी बैठक सार्थक और रचनात्मक रही. हमारी साझा प्रतिबधता सामने आई है. बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संसाधनों से नहीं किया जा सकता है. तीनों में सुधार की जरूरत है. ग्लोबल साउथ की भागीदारी होना चाहिए. आज Adopt किया गया New Delhi Declaration हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है.'

घोषणा पत्र सर्वसम्मति से पास कराना कितना बड़ा कदम?
एक्सपर्ट्स कि मानें तो पीएम मोदी के लिए यह ब्रिक्स का साझा घोषणापत्र सर्वसम्मति से पास कराना एक बेहद ही अहम सफलता है. जब यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने पीएम मोदी का यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सदस्य बढ़ाने की मांग करना, एक बेहद ही शानदार पहल है. चीन को भी उन्होंने साफ संदेश दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं भारत का परमानेंट सदस्य न बन पाना चीन का अड़ंगा रहा है. इसके अलावा यूएनसीए में सिर्फ पांच देशों के सदस्य का होना, और कुछ देशों का निर्णय लेने का अधिकार को लेकर जो घोषणा पत्र में रखा गया था, उस पर सहमति बनना भी बड़ी बात है.

 

अपडेट जारी है...

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 12 Sep 2026 04:21 PM (IST)
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BRICS DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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