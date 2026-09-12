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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक-ईशान करेंगे छक्कों की बारिश? पहले टी20 में कैसी होगी दिल्ली की पिच

अभिषेक-ईशान करेंगे छक्कों की बारिश? पहले टी20 में कैसी होगी दिल्ली की पिच

IND vs AFG 1st T20 Delhi Pitch Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच कल यानी रविवार, 13 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा. यहां पढ़ें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 12 Sep 2026 04:22 PM (IST)
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अफगानिस्तान दिल्ली में भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज की मेजबानी करेगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच रविवार, 13 सितंबर को खेला जाएगा. शाम सात बजे मैच की शुरुआत होगी. दिल्ली का मैदान रनों की बारिश के लिए जाना जाता है, लेकिन रविवार को यहां आसमानी बारिश भी हो सकती है. ऐसे में पिच का मिजाज बदला नजर आ सकता है. 

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

दिल्ली में रविवार को बारिश की संभावना है. वहीं आसमान में काले बादल भी छाए रहेंगे. ऐसे में पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. आमतौर पर दिल्ली की पिच छोटी बाउंड्री की वजह से बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है. वहीं पिच फ्लैट रहती है. हालांकि, बीच के ओवरों में स्पिनर्स भी असरदार हो जाते हैं, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के पहले टी20 में पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. फिर भी मैच के हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद है. 

रविवार को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

मौसम का अपडेट देने वाले विभाग आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में रविवार को दिन में बारिश की संभावना है. शाम के वक्त यानी मैच के समय बारिश नहीं होगी, लेकिन आसमान पर काले बादल छाए रह सकते हैं. ऐसे में मैच में तेज गेंदबाज असरदार हो सकते हैं. हालांकि, भारतीय टीम की बल्लेबाजों को देखते हुए, अगर वो पहले खेलने उतरती है तो विशाल स्कोर बना सकती है. 

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.

टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम- इब्राहिम जादरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 12 Sep 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan Arun Jaitley Stadium SHREYAS IYER IND Vs AFG 1st T20
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