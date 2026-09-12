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हिंदी न्यूज़शिक्षाIAF अग्निवीर वायु सिटी स्लिप 2026 जारी,  22-23 सितंबर को होगी परीक्षा

IAF अग्निवीर वायु सिटी स्लिप 2026 जारी,  22-23 सितंबर को होगी परीक्षा

भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु इनटेक और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट इनटेक के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 12 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027 और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट इनटेक 02/2027 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था. वह अपने कैंडिडेट लॉगिन के जरिए परीक्षा शहर की जानकारी चेक कर सकते हैं. सिटी स्लिप भारतीय वायु सेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है.

अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027 की ऑनलाइन परीक्षा 22 और 23 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. वहीं उम्मीदवारों को यह भी जानना होगा कि सिटी इंटीमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा. 

48 से 72 घंटे पहले जारी होगा एडमिट कार्ड 

भारतीय वायु सेना ने एडमिट कार्ड जारी करने की कोई अलग तारीख घोषित नहीं की है. ऑफिशियल पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 48 से 72 घंटे पहले कैंडिडेट लॉगिन के जरिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा. जिसका मतलब है कि 22 और 23 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा से एक या दो दिन पहले अपने लॉगिन में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. 

ऐसे डाउनलोड करें IAF अग्निवीर वायु सिटी स्लिप 

  • सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले भारतीय वायुसेना के भर्ती पोर्टल पर जाए.
  • इसके बाद वेबसाइट पर कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन खोलें.
  • यहां अग्नि वीर वायु इनटेक 02/2027 के एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जरूरत के अनुसार कैप्चा दर्ज करें.
  • लॉगिन करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी, इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

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क्या है परीक्षा पैटर्न?

अग्निवीर वायु भर्ती का पहला चरण ऑनलाइन टेस्ट है. इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा में अंग्रेजी को छोड़कर सवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे. उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में अलग-अलग क्वालीफाई करना होगा और इसके लिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का इस्तेमाल किया जाएगा. साइंस सब्जेक्ट वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी. इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से प्रश्न होंगे. साइंस कैटेगरी के अलावा परीक्षा 45 मिनट की होगी और इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस शामिल होंगे. वहीं साइंस और साइंस के अलावा दोनों विषयों के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को 85 मिनट मिलेंगे. इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे.

भर्ती में आगे क्या होगा?

अग्निवीर वायु भर्ती की चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन सीबीटी के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है. यह अभियान में अग्निवीर इनटेक 02/2027 के तहत चलाया जा रहा है. वहीं उम्मीदवारों को आयोग ने यह भी सलाह दी कि सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई परीक्षा के शहर की जानकारी देखें. जिससे उन्हें परीक्षा के लिए ट्रैवल करने से जुड़ी जरूरी जानकारी देखने में मदद मिलेगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
IAF Agniveervayu 2026 Agniveervayu City Slip Released
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