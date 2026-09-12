चलती ट्रेन में बर्थ से नीचे गिरकर हुई यात्री की मौत, दोषी रेलवे देगा जुर्माना- हाई कोर्ट

अक्सर ट्रेन यात्रा के दौरान झटका लगने या संतुलन बिगड़ने से यात्री अपनी बर्थ से फिसल जाते हैं, इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. ऐसे ही एक मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है.

यह मामला 2015 का है. यात्री संजीव कुमार ट्रेन से अपने पिता श्याम सिंह के साथ सेकेंड क्लास के टिकट पर इटावा से आगरा कैंट तक का सफर कर रहे थे. ट्रेन के आगरा पहुंचने से पहले ही अचानक एक जोर का झटका लगा, जिसकी वजह से ऊपर बैठे संजीव कुमार एक दम से नीचे गिर गए और उसी समय वह वहीं बेहोश हो गए. घटना के बाद रेलवे के नियुक्त डॅाक्टर द्वारा जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद उनका पोस्टमॉर्टम कराया गया.

पोस्टमार्टम को बनाया गया था आधार

संजीव कुमार के परिवार ने हादसे को ट्रेन के अंदर हुई दुर्घटना बताते हुए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल से मुआवजे की मांग की थी. लेकिन सितंबर 2022 में ट्रिब्यूनल ने यह मामला खारिज कर दिया. रेलवे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यात्री की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया. इसी के चलते ट्रिब्यूनल ने इसे हादसा घोषित नहीं किया.

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मुआवजा खारिज होने के बाद मृतक परिवार के सदस्यों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज कुमार आरोही ने कहा सभी मेडिकल रिपोर्ट और सबूतों से यह साबित नहीं होता है कि संजीव कुमार को पहले से कोई भी दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी थी.

रेलवे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता- कोर्ट

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी चिकित्सकीय के कोई भी कारण बताकर रेलवे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बिल्कुल भी नहीं बच सकता है. कोर्ट ने रेलवे के ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द करने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने रेलवे ट्रिब्यूनल को परिवार को मिलने वाले मुआवजे की राशि तय करने का आदेश दिया. साथ ही में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश के प्रति दो महीने के अंदर मुआवजा जारी करने का आदेश सुनाया.

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