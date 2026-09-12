पुतिन ने जब BRICS में झटके से उतारा कोट, देखते ही फैन हो गई दुनिया, वीडियो वायरल

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में शिरकत करने दिल्ली पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उनके कोट उतारने के तरीके ने एक बार फिर सबको उनका मुरीद बना दिया है. नई दिल्ली पहुंचे पुतिन का प्लेन से उतरने के बाद स्टाइलिश अंदाज में कोट उतारते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

वायरल वीडियो में पुतिन कार में बैठने से पहले बेहद फुर्ती से अपना कोट उतारते नजर आ रहे हैं, जिस अंदाज में वो अपना कोट उतारते हैं वो हर किसी को पसंद आ रहा है. लगभग 73 साल की उम्र में भी पुतिन की इतनी फिटनेस लोगों को चौंकाती है. वो एक ही झटके में और बहुत ही आसानी से अपना कोट उतारकर सुरक्षाकर्मियों को पकड़ा देते हैं. उनके इस अंदाज को देख हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.

अलग ही है पुतिन का स्टाइल

दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चलने का स्टाइल, उनका कोट उतारने या पहनने का स्टाइल पहले से ही दुनिया में काफी चर्चित है. पुतिन के इस खास स्टाइल के पीछे उनके पुराना जासूसी बैकग्राउंड और सख्त ट्रेनिंग को माना जाता है. पुतिन चलते हुए अपने दाहिने हाथ को काफी हद तक स्थिर रखने को लेकर पहले से चर्चाओं में रहे हैं.

हमेशा अलर्ट रहते हैं पुतिन

व्लादिमीर पुतिन अपने रोबीले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. वो जब भी किसी सार्वजनिक मंच, विमान या वीआईपी बैठक में पहुंचते हैं, तो बेहद फुर्ती और रौब के साथ अपना कोट उतारते नजर आते हैं. पुतिन अक्सर एक ही झटके में अपना कोट उतारकर सुरक्षाकर्मियों को सौंप देते हैं. कहीं न कहीं पुतिन का ये स्टाइल उनके रफ एंड टफ और हमेशा अलर्ट रहने वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है.

बता दें कि व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB के जासूस रह चुके हैं. केजीबी के ट्रेनिंग मैनुअल के अनुसार एजेंटों को सिखाया जाता था कि चलते समय अपना दाहिना हाथ हमेशा छाती या पिस्तौल के पास रखें, ताकि किसी भी इमरजेंसी हालात में पलक झपकते ही बंदूक निकाली जा सके.

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