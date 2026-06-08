PF For Marriage: शादी का सीजन आते ही खर्चों की लंबी लिस्ट सामने आ जाती है. ऐसे में कई नौकरीपेशा लोग अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा रकम का इस्तेमाल करना चाहते हैं. अच्छी बात यह है कि EPFO अपने सदस्यों को कुछ खास परिस्थितियों में PF से आंशिक निकासी की अनुमति देता है और शादी भी उनमें से एक है. अगर आप अपनी शादी, भाई-बहन की शादी या बच्चों की शादी के लिए PF से पैसा निकालना चाहते हैं, तो पहले नियमों को समझ लेना जरूरी है.

शादी के लिए PF से पैसा निकालने का नियम क्या है?

EPFO के नियमों के अनुसार सदस्य अपनी शादी, बेटे-बेटी की शादी या भाई-बहन की शादी के लिए PF खाते से एडवांस निकाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं. सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कर्मचारी की EPF सदस्यता कम से कम 7 साल पुरानी होनी चाहिए.

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कितना पैसा निकाल सकते हैं?

शादी के लिए PF खाते से कर्मचारी अपने योगदान और उस पर मिले ब्याज का अधिकतम 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि नियोक्ता के योगदान वाले हिस्से से निकासी की अनुमति नहीं होती. केवल कर्मचारी के हिस्से की राशि और उस पर मिले ब्याज के आधार पर निकासी की गणना की जाती है.

कितनी बार मिल सकती है यह सुविधा?

EPFO शादी और शिक्षा से जुड़े कारणों के लिए अधिकतम तीन बार PF एडवांस निकालने की अनुमति देता है. यानी यदि आपने पहले भी इसी श्रेणी में निकासी की है, तो कुल तीन बार तक यह सुविधा उपलब्ध रहती है.

ऑनलाइन कैसे निकालें PF का पैसा?

Step 1: UAN पोर्टल पर लॉगिन करें

सबसे पहले EPFO की सदस्य सेवा वेबसाइट पर जाकर अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें.

Step 2: KYC की जांच करें

सुनिश्चित करें कि आपका आधार, पैन और बैंक खाता EPF खाते से लिंक और सत्यापित हो.

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Step 3: Online Services पर जाएं

लॉगिन के बाद Online Services सेक्शन में जाएं और Claim (Form-31, 19 & 10C) विकल्प चुनें.

Step 4: बैंक खाता सत्यापित करें

अपना बैंक खाता नंबर दर्ज कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें.

Step 5: PF Advance चुनें

Proceed for Online Claim पर क्लिक करें और PF Advance (Form 31) विकल्प चुनें.

Step 6: कारण में Marriage चुनें

निकासी के कारण में Marriage चुनें और आवश्यक राशि दर्ज करें.

Step 7: आवेदन सबमिट करें

OTP सत्यापन पूरा करने के बाद आवेदन जमा कर दें.

कितने दिन में खाते में आ जाता है पैसा?

ऑनलाइन आवेदन मंजूर होने के बाद आमतौर पर 5 से 10 कार्य दिवस के भीतर राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है. कई मामलों में इससे भी जल्दी भुगतान हो जाता है. शादी के बढ़ते खर्चों के बीच PF में जमा राशि जरूरत के समय बड़ी मदद साबित हो सकती है. EPFO कर्मचारियों को शादी के लिए अपने PF खाते से निकासी की सुविधा देता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है. ऑनलाइन प्रक्रिया आसान है और आवेदन मंजूर होने के बाद पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच जाता है.