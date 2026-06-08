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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi Metro Card Rules: मेट्रो कार्ड में कितना रख सकते हैं बैलेंस, कितने साल तक रहता है वैलिड? जानें सबकुछ

Delhi Metro Card Rules: मेट्रो कार्ड में कितना रख सकते हैं बैलेंस, कितने साल तक रहता है वैलिड? जानें सबकुछ

Delhi Metro Card Update: अगर आप भी रोजाना दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं और स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जुड़े कुछ जरूरी नियम जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. जानिए इसके बारे में.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 08 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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  • लंबी लाइनों से बचने, छूट पाने के लिए कार्ड सुरक्षित रखें।

Delhi Metro Card Update: दिल्ली मेट्रो लाखों लोगों की लाइफलाइन बन चुकी है. खासकर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल या फिर किसी दूसरे काम से जाने वाले यात्री मेट्रो का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. रोजाना सफर करने वाले यात्री टोकन लेने की बजाय मेट्रो कार्ड का उपयोग करते हैं. इसके इस्तेमाल से उनको टोकन के मुकाबले छूट भी मिलती है. लेकिन क्या आपको पता है कि मेट्रो कार्ड में मैक्सिमम बैलेंस रखा जा सकता है और इसकी वैधता कितने साल की होती है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं.

मेट्रो कार्ड में कितना बैलेंस रख सकते हैं?

दिल्ली मेट्रो के नियमों के मु्ताबिक, यात्री अपने स्मार्ट कार्ड में मैक्सिमम बैलेंस 3 हजार रुपये तक रख सकते हैं. इससे ज्यादा बैलेंस रखने की परमिशन नहीं होती है. DMRC ने यह लिमिट यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लगाई है. क्योंकि अगर सफर के दौरान कार्ड भूलकर खो जाता है तो इससे आर्थिक नुकसान कम हो जाता है.

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कितने साल तक वैध रहता है मेट्रो कार्ड?

काफी लोगों को लगता है कि मेट्रो कार्ड एक बार लेने के बाद हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. दिल्ली मेट्रो कार्ड की भी एक लिमिट है. अगर बात करें कार्ड लिमिट की तो कार्ड खरीदने या फिर आखिरी बार रिचार्ज कराने की डेट से इसकी वैधता 10 साल तक रहती है.  अगर 10 साल तक कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता है तो वह निष्क्रिय हो सकता है.

स्मार्ट कार्ड क्यों है बेहतर ऑप्शन?

मेंट्रो कार्ड को यात्रियों के लिए सबसे मददगार ऑप्शन माना जाता है. इसके कई फायदे हैं जैसे...

  • सुबह के समय टिकट काउंटर की लंबी लाइन में यात्रियों को नहीं लगना पड़ता है.
  • इससे यात्रियों का समय बचता है.
  • कार्ड के इस्तेमाल से लगभग 10 से 20 प्रतिशत तक की छूट मिलती है.
  • इससे यात्रियों का सफर तेज और आसान हो जाता है.
  • यहीं सब कारण है, जिसकी वजह से काफी यात्री स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. 

कार्ड खो जाए तो क्या होगा?

अगर आपका मेट्रो कार्ड खो जाता है तो उसमें मौजूद बैलेंस वापस नहीं मिल सकता है. क्योंकि मेट्रो कार्ड किसी व्यक्ति के नाम या फिर पहचान पत्र से लिंक नहीं होता है, जिसके पास कार्ड होगा वहीं उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है. इसलिए अगर कार्ड खोता है तो बैलेंस भी चला जाएगा. यहीं वजह है कि कारण में ज्यादा बैलेंस नहीं रखना चाहिए.

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DMRC की सलाह क्या है?

DMRC यात्रियों को सलाह देता है कि वह स्मार्ट कार्ड का सावधानी से उपयोग करें. कार्ड को मोड़ने से बचाएं और साथ ही उसे मैग्रेटिक चीजों से दूर रखें, ताकि उसकी चिप खराब न हो. अगर आप रोजाना दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखना काफी जरूरी है. इससे आपकी काफी मदद हो सकती है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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Utility News Delhi Metro Card Metro Card Balance
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