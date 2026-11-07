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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदीवाली-छठ पर घर जा रहे हैं? ट्रेन में ये सामान ले जाने से बचें

दीवाली-छठ पर घर जा रहे हैं? ट्रेन में ये सामान ले जाने से बचें

दीवाली और छठ मनाने ट्रेन से घर जा रहे हैं और साथ में पटाखे भी ट्रेन में साथ ले जा रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. ट्रेन में ऐसे सामान ले जाना मना है, जिससे आग लगने का खतरा होता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Nov 2026 02:12 PM (IST)
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  • बिना बुकिंग अतिरिक्त सामान पर 6 गुना शुल्क लगेगा।

दीवाली कल 8 नंवबर रविवार के दिन मनाई जाएगी. इसके बाद छठ का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में रोजाना बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से सफर करने के लिए निकल रहे हैं. अगर आप भी ट्रेन से दीवाली-छठ पर सफर करने वाले हैं तो आप ट्रेन में हर तरह का सामान नहीं लेकर जा सकते हैं.

रेलवे हर तरह के सामान को ट्रेन में ले जाने की परमिशन नहीं देता है. अगर कोई रेलवे नियमों के खिलाफ जाकर ट्रेन में अपने साथ ऐसे सामान लेकर सफर करता है, जिसपर रोक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. 

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ट्रेन में पटाखे ले जा रहे हैं आप?

अगर आप ट्रेन में सफर करने वाले हैं और अपने साथ पटाखे ले जाने की सोच रहे हैं तो पहले रेलवे के नियम जान लें. दीवाली और छठ के मौके पर लोग पटाखे जलाते हैं. ऐसे में कई लोग ट्रेन में अपने साथ पटाखे ले जाने की सोच रहे हैं तो ऐसा करना रेलवे नियमों के खिलाफ है.

ट्रेन में ऐसे सामान ले जाने पर रोक है, जिनसे आग लगने का खतरा बना रहता है. इसमें पटाखे, पेट्रोल, डीजस और गैस सिलेंजर जैसी चीजें शामिल है. ऐसे सामानों को अगर ट्रेन में साथ ले जाया जाए तो रेलवे उस यात्री के खिलाफ कार्रवाई क सकता है. इसके साथ ही आप ट्रेन में जितना चाहे उतना सामान नहीं ले जा सकते हैं. ट्रेन में सामान ले जाने की भी एक तय लिमिट है.

ट्रेन में तय सीमा से ज्यादा सामान न ले जाएं

अक्सर लोग जब अपने घर त्योहार के मौके पर जाते हैं तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के लिए काफी सामान ले जाने की सोचते हैं, लेकिन ये जानना काफी जरूरी है कि ट्रेन में सामान ले जाने की एक तय सीमा होती है. रेलवे ने हर श्रेणी के टिकट के हिसाब से सामान ले जाने की एक फ्री सीमा तय की है.

अगर आपका सामान तय सीमा से ज्यादा है तो आपको लगेज ऑफिस में बुक करना होगा. अगर आप तय सीमा से ज्यादा सामान ट्रेन में बिना बुक किए ले जाते हैं तो आपको सामान्य लगेज चार्ज से 6 गुना तक चार्ज भरना पड़ सकता है. इसलिए दीवाली-छठ के मौके पर ट्रेन से सफर करने से पहले इन बातों का बिल्कुल नजरअंदाज न करें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
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