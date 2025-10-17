हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली की सफाई के साथ कर लें ये काम, फिर कभी नहीं लगेगा मकड़ी का जाला

दिवाली की सफाई के साथ कर लें ये काम, फिर कभी नहीं लगेगा मकड़ी का जाला

घर में लगे मकड़ी के जाले बेहद खराब दिखाई देते हैं. ऐसे में दिवाली की सफाई के साथ अपनाएं ये नुस्खे, जिससे दोबारा कभी नहीं लगेंगे घर में मकड़ी के जाले और घर का कोना-कोना चमक उठेगा.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 17 Oct 2025 04:56 PM (IST)
दिवाली की सफाई में लोग घर की चीजों को साफ करने से लेकर हर एक कोने को चमका देते हैं. इसी बीच घर के कोनों में लगे मकड़ी के जाले भी साफ किए जाते हैं. दिक्कत तो तब होती है जब इन जालों को साफ करने बाद भी कुछ दिनों बाद ये दोबारा से उसी जगह पर नजर आते हैं.

ऐसे में कितनी भी सफाई कर लें, लेकिन बार-बार ये मकड़ियां घर का कोई न कोई कोना ढूंढ ही लेती हैं. ऐसे में आज हम आपको ऐसे नुस्खे बताने वाले हैं जिन्हें इस्तेमाल करते ही फिर कभी नहीं लगेगा घर के किसी भी कोने में मकड़ी का जाला.

सिरका और पानी दिखाएगा असर

मकड़ी के जालों से निजात पाने के लिए आप सिरके और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक बॉटल में सिरका लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिला लेना है. इसके बाद इस मिक्सचर को एक बॉटल में भरकर इसे उन कोनों में स्प्रे करना है, जहां अक्सर मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं. 

कपूर की टिकिया दिखाएगा कमाल 

अलमारी और बेड के किनारों पर लगे मकड़ी के जालों से छुटकारा पाना है तो आप कपूर की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आपको बस कपूर की टिकिया को अलमारी और बेड के कोनों में रखें. इसकी गंध से मकड़ियां दूर रहती हैं और वापस कभी जाला नहीं लगता.

मिट्टी का तेल और नमक भाएगा मकड़ियां 

मकड़ियों को तेज महक नापसंद होती है. ऐसे में आप पानी में मिट्टी का तेल और नमक मिलाकर स्प्रे बना सकते हैं. इसके बाद इसे उन जगहों पर स्प्रे करें जहां मकड़ी दिखाई देती हैं. इससे सभी मकड़ियां भाग जाएंगी और वापस नहीं दिखाई देंगी.

दालचीनी का करें इस्तेमाल

दालचीनी की महक काफी तेज होती है. ऐसे में आप मकड़ियों से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आपको बस दालचीनी को पीसकर इसका पाउडर बना लेना है और इसे मकड़ी के जले वाली जगह पर छिड़क देना है. ऐसा करने से मकड़ियां भाग जाएंगी और घर के सभी कोने चमक उठेंगे.

नींबू और संतरे के छिलके का पानी 

मकड़ियों को भगाने में नींबू और संतरा भी अपना असर दिखाता है. इसके लिए आपको नींबू और संतरे के छिलके लेने हैं. फिर उन्हें पानी में उबाल लेना है. इसके बाद इस पानी को एक बॉटल में भरकर घर के उन दीवारों पर छिड़के जहां सबसे ज्यादा मकड़ी के जाले लगते हैं. 

इसे भी पढ़ें : दिवाली आने वाली है और गंदी पड़ी है आपकी गली, जानें सफाई के लिए कहां कर सकते हैं शिकायत?

Published at : 17 Oct 2025 04:56 PM (IST)
