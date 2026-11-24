अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो टिकट बुकिंग के दौरान सोचते होंगे कि आपको लोअर बर्थ मिल जाएं, ताकि आपका सफर आरामदायक रहें. ऐसे में सोचिए, आपने ट्रेन की टिकट बुक की है और सफर वाले दिन जब आप ट्रेन में अपनी सीट ढूंढते हैं तो आपका पता चलता है कि आपको जितने नंबर का बर्थ आवंटित किया गया है, उस नंबर का बर्थ ट्रेन में ही नहीं है तो आप क्या करेंगे?

ऐसा ही एक मामला सामने आया है, यहां 2 एसी का कन्फर्म टिकट होने के बाद भी यात्री को ऐसी बर्थ दी गई, जिसका नंबर कोच में मौजूद ही नहीं था. इसका बाद यात्री ने रेलवे की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके सवाल उठाए हैं.

Travelling on Train 15132 tonight. My ticket confirms A1/54, but the coach has only 52 berths. Being left without your confirmed seat at 10:45 PM, on an overnight journey, is extremely frustrating. Complaint raised on 139. How can this happen? @RailwaySeva @RailMinIndia https://t.co/jSQty1K5PK — Ishan Bajpai (@IshanBajpai09) November 22, 2026

54 नंबर की सीट मिली

बता दें कि एक व्यक्ति को वाराणसी सिटी से नेपालगंज रोड तक सफर करना था. यात्री को A1 कोच में 54 नंबर की साइड अपर बर्थ कन्फर्म मिली थी. इस वजह से यात्री को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी.

ट्रेन में 54 नंबर की बर्थ नहीं मिली

हैरानी की बात तो यह है कि जब यात्री सफर के लिए ट्रेन में पहुंचा तो अपनी बर्थ ढूंढने के दौरान उसे पता चलता कि A1 कोच में तो 54 नंबर की कोई बर्थ ही नहीं है. यात्री के मुताबिक इस कोच में तो सिर्फ 52 बर्थ ही मौजूद थे, लेकिन यात्री को 54 नंबर बर्थ का कन्फर्म टिकट मिला.

रेलवे ने मांगी माफी

बता दें कि यात्री ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए रेलवे सेवा और रेल मंत्रालय को टैग कर मदद मांगी. बड़ी बात यह है कि रेलवे ने इस पर जवाब दिया और यात्री की शिकायत संबंधित अधिकारी को भेज दी गई और रेलवे ने यात्री को हुई परेशानी के मिल माफी मांगी.

किस ट्रेन का है मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह मामला ट्रेन नंबर 15132 BCY-NPR एक्सप्रेस का है. यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करके यात्री ने रेलवे के बर्थ आवंटित करने पर भी कई सवाल उठाए हैं. यात्री ने इससे जुड़ी शिकायत रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर भी की. ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हो जाए तो ऐसी स्थिति में कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए.

ट्रेन में सीट न मिले तो क्या करें?

अगर आपके पास ट्रेन की कन्फर्म टिकट है, लेकिन फिर भी आपको तय बर्थ नहीं मिलती है तो आपको सबसे पहले कोच में मौजूद टीटीई से बात करनी चाहिए. उनकी दिक्कत के बारे में बताएं. अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं.

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