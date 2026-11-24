Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom निजी, दोपहिया और व्यावसायिक वाहन मालिक इसका लाभ उठा सकेंगे।

अपने निजी वाहन को लोग ऑफिस, मार्केट या दूसरे कामों पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में सड़क पर छोटी-बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है. किसी तरह के सड़क हादसे में गाड़ी को तो नुकसान होगी ही, बल्कि कई बार तो कानूनी कार्रवाई और पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं. लेकिन अब वाहन मालिकों को इस तरह की दिक्कतों से ही राहत देने के लिए नई सुविधा शुरू की गई है. खास बात यह है कि इस सुविधा के तहत एक कॉल पर ही 24 घंटे कानूनी मदद मिल सकेगी.

बता दें कि बजाज जनरल इंश्योरेंस ने लॉयरड के साथ साझेदारी की है. इसके तहत ही LOTS यानी लॉयर ऑन द स्पॉट नाम की सुविधा शुरू की गई है. यानी इस सुविधा के तहत एक कॉल करने पर ही 24 घंटे मदद मिलेगी.

किन्हें मिलेगी 24 घंटे मदद?

लॉयर ऑन द स्पॉट नाम की सुविधा जो शुरू की गई है, इसमें मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों को 24 घंटे कानूनी मदद मिलेगी. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन्हें कॉल करने पर कौन-कौन सी सहायता मिल सकती है.

कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा?

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर LOTS ऐड-ऑन लेने के लिए कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा? तो जान लें कि कंपनी ने फिलहाल यह साफ नहीं किया है कि इसके लिए कितना अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा.

पॉलिसी लेने से पहले जांच जरूरी बात

अहम बात यह है कि वाहन मालिकों को यह चेक करना चाहिए कि जमानत, कोर्ट फीस और दूसरे कानूनी खर्च की सुविधा इसमें शामिल है या नहीं. यानी मतलब यह है कि LOTS ऐड-ऑन लेने से पहले आपको इससे जुड़ी शर्तें और एक्सक्लूजन जरूर पढ़ना चाहिए. उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए.

कौन-कौन सी मदद मिलेगी?

सबसे अहम तो दुर्घटना होने के बाद कॉल करने पर कानूनी सलाह मिलेगी.

अगर पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है तो वाहन को छुड़ाने के प्रोसेस में भी मदद मिलेगी.

इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो वकील को मौके पर बुलाया भी जा सकेगा.

वहीं एफआईआर दर्ज कराने से लेकर पुलिस की प्रक्रिया को समझने में भी मदद मिलेगी.

साथ ही हादसे से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी मिलेगी.

वकील की मदद भी मिलेगी?

इसका जवाब हां, अगर जरूरत पड़ती है तो इस सुविधा के तहत ही वकील की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी. इस सुविधा का लाभ केवल निजी कार और दोपहिया वाहन ही नहीं, बल्कि कमर्शियल वाहन रखने वाले भी उठा सकेंगे.

सड़क हादसे के बाद क्या करें?

सबसे पहले तो खुद की और दूसरे घायल व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

अगर कोई ज्यादा घायल है तो तुरंत एंबुलेंस के लिए 112 पर कॉल करें.

साथ ही दुर्घटना में शामिल गाड़ियों और मौके की फोटो लें.

वहीं दूसरे वाहन चालक और गवाहों की जानकारी नोट करें.

इस हादसे की जानकारी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दें.

जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराएं.

बिना पढ़ें और समझे किसी कानूनी कागज पर साइन न करें.

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