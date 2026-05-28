हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCinema Hall: थिएटर में कपल्स रहें सावधान! हॉल की कॉर्नर सीट पर भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकती है कार्रवाई

Cinema Hall: थिएटर में कपल्स रहें सावधान! हॉल की कॉर्नर सीट पर भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकती है कार्रवाई

Movie Theatre: अगर आप एक कपल हैं और सिनेमा हॉल में कोने वाली सीट को बुक करते हैं तो सावधान हो जाइए. कोने वाली सीट पर बैठने से पहले इन नियमों का खास धयान रखें नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 28 May 2026 04:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कोने की सीट पर बैठे कपल्स की हरकतों पर भी रखी जाती है नज़र।

Cinema Hall Corner Seat: भारतीय सिनेमा दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग में से एक है. देशभर में करीब 10 हजार से ज्यादा के सिनेमा स्क्रीन है जिनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. लेकिन, ज्यादातर लोग सिनेमा हॉल में कोने की सीट तो ले लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कोने की सीट को लेकर भी कुछ नियमों को तय किया गया है. 

सिनेमा हॉल में कपल्स को मिलती है प्राइवेसी?

ज्यादातर सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाने वाले कपल्स थिएटर के कोने वाली सीट को बुक करना बेहद ही पसंद करते हैं. इसकी एक वजह ये भी है कि उन सीटों पर कपल्स को थोड़ी बहुत प्राइवेसी मिल जाती है. लेकिन, इन दिनों सोशल मीडिया पर कॉर्नर वाली सीट पर बैठे कपल्स का ज्यादातर मजाक भी बनाया जाता है. इतना ही नहीं, लोग कपल्स का मीम्स बनाकर एक दूसरे के साथ जमकर शेयर भी करते हैं. 

5 रुपए में माछ- भात, महिलाओं को हर महीने 3000, इस राज्य ने किए कई बड़े ऐलान, जानें

आखिर क्या कहता है भारतीय कानून?

ऐसे में अगर कोई भी कपल प्राइवेसी के नाम पर सिनेमा हॉल के अंदर किसी भी तरह की आपत्तिजनक हरकत करते हुए पाया जाता है तो, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है. इतना ही नहीं,  थिएटर में मौजूद कोई अन्य दर्शक ऐसी हरकतों से असहज महसूस करता है, तो वह शिकायत भी दर्ज करा सकता है. सिनेमा हॉल में मूवी देखते समय कपल्स को सावधान होने की सबसे ज्यादा जरूरत है. 

इसके अलावा अगर शिकायत मिलने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 के तहत कपल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. तो वहीं, यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करने या दूसरों को परेशान करने से संबंधित है.

सिनेमाघरों में तकनीकी निगरानी का रखें ध्यान 

इतना ही नहीं, हर सिनेमाघरों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एचडी और नाइट-विज़न सीसीटीवी कैमरों का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में हमेशा इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप कपल हैं और कोने वाली सीट पर बैठते हैं आपकी गतिविधियों पर नज़र रखा जा रहा है. 

भीषण गर्मी में ट्रैवल बैग में भूलकर भी न रखें ये 3 सामान, नहीं तो हो सकता है बड़ा हादसा

Published at : 28 May 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Cinema Hall. Utility News Corner Seat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Cinema Hall: थिएटर में कपल्स रहें सावधान! हॉल की कॉर्नर सीट पर भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकती है कार्रवाई
थिएटर में कपल्स रहें सावधान! हॉल की कॉर्नर सीट पर भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकती है कार्रवाई
यूटिलिटी
NPS Vatsalya: बच्चे के नाम से शुरू करें यह सरकारी स्कीम, बड़ा होने पर करोड़पति बनेगा आपका लाड़ला
बच्चे के नाम से शुरू करें यह सरकारी स्कीम, बड़ा होने पर करोड़पति बनेगा आपका लाड़ला
यूटिलिटी
FD से कमाना चाहते हैं हर महीने 10000 रुपये? तो पहले जान लें कितना करना होगा इनवेस्ट और क्या है गणित
FD से कमाना चाहते हैं हर महीने 10000 रुपये? तो पहले जान लें कितना करना होगा इनवेस्ट और क्या है गणित
यूटिलिटी
पति-पत्नी के लिए LIC का शानदार प्लान: एक ही पॉलिसी में मिलेगा सुरक्षा और बचत का डबल फायदा!
पति-पत्नी के लिए LIC का शानदार प्लान: एक ही पॉलिसी में मिलेगा सुरक्षा और बचत का डबल फायदा!
Advertisement

वीडियोज

NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
‘Satarangi’ की cast ने खोले कई राज, emotions और action से भरी है कहानी
Bakrid Clash | Maharashtra: बकरीद पर पर भयंकर बवाल! | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बिहार
बांकीपुर सीट से जन सुराज के चुनाव लड़ने पर JDU का बड़ा बयान, 'प्रशांत किशोर भी…'
बांकीपुर सीट से जन सुराज के चुनाव लड़ने पर JDU का बड़ा बयान, 'प्रशांत किशोर भी…'
इंडिया
Karnataka CM News: DK शिवकुमार को CM की कुर्सी तक ले जाने में प्रियंका गांधी का बड़ा रोल, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
DK शिवकुमार को CM की कुर्सी तक ले जाने में प्रियंका गांधी का बड़ा रोल, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
विश्व
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
शिक्षा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
एग्रीकल्चर
कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई
कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Embed widget