Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कोने की सीट पर बैठे कपल्स की हरकतों पर भी रखी जाती है नज़र।

Cinema Hall Corner Seat: भारतीय सिनेमा दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग में से एक है. देशभर में करीब 10 हजार से ज्यादा के सिनेमा स्क्रीन है जिनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. लेकिन, ज्यादातर लोग सिनेमा हॉल में कोने की सीट तो ले लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कोने की सीट को लेकर भी कुछ नियमों को तय किया गया है.

सिनेमा हॉल में कपल्स को मिलती है प्राइवेसी?

ज्यादातर सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाने वाले कपल्स थिएटर के कोने वाली सीट को बुक करना बेहद ही पसंद करते हैं. इसकी एक वजह ये भी है कि उन सीटों पर कपल्स को थोड़ी बहुत प्राइवेसी मिल जाती है. लेकिन, इन दिनों सोशल मीडिया पर कॉर्नर वाली सीट पर बैठे कपल्स का ज्यादातर मजाक भी बनाया जाता है. इतना ही नहीं, लोग कपल्स का मीम्स बनाकर एक दूसरे के साथ जमकर शेयर भी करते हैं.

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आखिर क्या कहता है भारतीय कानून?

ऐसे में अगर कोई भी कपल प्राइवेसी के नाम पर सिनेमा हॉल के अंदर किसी भी तरह की आपत्तिजनक हरकत करते हुए पाया जाता है तो, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है. इतना ही नहीं, थिएटर में मौजूद कोई अन्य दर्शक ऐसी हरकतों से असहज महसूस करता है, तो वह शिकायत भी दर्ज करा सकता है. सिनेमा हॉल में मूवी देखते समय कपल्स को सावधान होने की सबसे ज्यादा जरूरत है.

इसके अलावा अगर शिकायत मिलने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 के तहत कपल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. तो वहीं, यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करने या दूसरों को परेशान करने से संबंधित है.

सिनेमाघरों में तकनीकी निगरानी का रखें ध्यान

इतना ही नहीं, हर सिनेमाघरों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एचडी और नाइट-विज़न सीसीटीवी कैमरों का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में हमेशा इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप कपल हैं और कोने वाली सीट पर बैठते हैं आपकी गतिविधियों पर नज़र रखा जा रहा है.

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