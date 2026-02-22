मईयां सम्मान योजना से कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे चेक करें स्टेटस

झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती है. हाल के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 तक इस योजना के तहत 56 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं. हालांकि, कुछ महिलाओं की शिकायतें भी सामने आई हैं कि उनका नाम सूची से गायब हो गया है या उन्हें पैसे नहीं मिल रहे. अगर आप भी सोच रही हैं कि कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया, तो आइए आज हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताते हैं, जिससे आप अपना स्टेटस आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकती हैं.

मईयां सम्मान योजना क्या है?

मईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक खास योजना है, जो महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई है.इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना, परिवार और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना की शुरुआत साल 2024 में हेमंत सोरेन की सरकार ने की थी. योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं.

स्टेटस चेक करना क्यों जरूरी है?

कई बार ग्रामीण इलाकों में महिलाएं स्मार्टफोन या इंटरनेट का यूज कम करती हैं. कुछ को बैंक मैसेज समझने में भी परेशानी होती है. ऐसे में आपको पता चलेगा कि आपका नाम सूची में है या नहीं, आपका आवेदन मंजूर हुआ है या नहीं, आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं और भुगतान आपके खाते में हो रहा है या नहीं इसलिए स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है.

मईयां सम्मान योजना स्टेटस कैसे चेक करें

1. District-wise List के जरिए - अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर mmmsy.jharkhand.gov.in वेबसाइट खोलें. होमपेज पर Beneficiary List / लाभार्थी सूची ऑप्शन क्लिक करें. अपने जिले को ड्रॉपडाउन में से चुनें.अपना ब्लॉक या सब-डिवीजन चुनें. ग्राम पंचायत या वार्ड चुनें. View List / सूची देखें पर क्लिक करें. पूरी सूची खुलेगी. अपना नाम खोजने के लिए कंप्यूटर में Ctrl+F, मोबाइल में Browser के Find in Page का यूज और अपना नाम या पिता/पति का नाम टाइप करें. नाम मिल जाने पर आवेदन नंबर नोट करें, बैंक विवरण और भुगतान स्थिति देखें. Download PDF बटन से सूची PDF में डाउनलोड की जा सकती है.

2. नाम से सीधे खोजें - वेबसाइट पर जाएं. Search Beneficiary by Name ऑप्शन क्लिक करें. अपना पूरा नाम Aadhaar के अनुसार टाइप करें. जिला चुनें. मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालें, Captcha को भरें. Search बटन क्लिक करें. अगर नाम सूची में है तो पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.

District-wise PDF कैसे डाउनलोड करें

1. mmmsy.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

2. Download Beneficiary List सेक्शन में जाएं.

3. अपना जिला चुनें (Ranchi, Dhanbad, East Singhbhum, West Singhbhum, Palamu, Hazaribagh, Giridih, Dumka, Deoghar आदि सभी 24 जिले)

4. ब्लॉक/सब-डिवीजन या पूरे जिले की सूची चुनें.

5. Download PDF बटन क्लिक करें.

6. PDF डाउनलोड हो जाएगी, PDF खोलकर अपना नाम खोजें.

