1.79 लाख के 17 चालान वाली बाइक गुरुग्राम में जब्त, ट्रैफिक पुलिस का एक्शन

सड़क पर ट्रैफिक नियमों को नजरंदाज करना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है. हरियाणा के गुरुग्राम में यातायात पुलिस की जांच के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 17 चालान लंबित मिले. इन चालानों की कुल जुर्माना राशि 1.79 लाख रुपये थी. इसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया.

यह कार्रवाई उन लोगों के लिए भी चेतावनी है, जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते और समय पर चालान का भुगतान नहीं करते. गुरुग्राम यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर निकलने से पहले अपने वाहन के जरूरी दस्तावेज जांच लें. साथ ही, लंबित चालानों का समय पर भुगतान करें और यातायात नियमों का पालन करें.

पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि बकाया चालानों को लंबे समय तक नजरंदाज करना परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए वाहन चालकों को अपने चालान की स्थिति समय-समय पर जांचनी चाहिए और नियमों का पालन करके ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए.

चेकिंग के दौरान पकड़ी गई मोटरसाइकिल

यह मामला सोमवार को गुरुग्राम के मारुति कुंज टी-प्वाइंट के पास का है. यहां यातायात पुलिस की टीम वाहनों की जांच कर रही थी. इस दौरान जोनल अधिकारी एएसआई रामप्रकाश और उनकी टीम ने एक मोटरसाइकिल को रोककर उसके दस्तावेज मांगे. चालक जरूरी कागजात पेश नहीं कर सका. इसके बाद पुलिस ने वाहन के रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें उसके खिलाफ 17 चालान लंबित होने की जानकारी सामने आई.

इन सभी चालानों की कुल रकम 1,79,000 रुपये थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया.

बिना हेलमेट और PUC प्रमाणपत्र के भी मामले

पुलिस के मुताबिक, मोटरसाइकिल के खिलाफ दर्ज चालानों में बिना हेलमेट वाहन चलाने और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC नहीं होने जैसे उल्लंघन शामिल थे. इसके अलावा ट्रैफिक नियमों से जुड़े अन्य मामले भी दर्ज थे.

PUC प्रमाणपत्र यह बताता है कि वाहन से निकलने वाला प्रदूषण निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं. वाहन चालकों के लिए वैध PUC और बीमा जैसे दस्तावेज रखना जरूरी है.

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