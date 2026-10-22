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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेनों की लेटलतीफी पर लगी लगाम, पंक्चुअलिटी रेट बढ़कर 77% के पार पहुंचा

ट्रेनों की लेटलतीफी पर लगी लगाम, पंक्चुअलिटी रेट बढ़कर 77% के पार पहुंचा

अब तक भारतीय रेलवे में FY27 में 77.11प्रतिशत ट्रेनें समय पर चलीं हैं. 2018-19 में यह दर 69.2% थी. रेलवे ने बेहतर निगरानी, समय-सारिणी और बुनियादी ढांचे को सुधार का श्रेय दिया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Oct 2026 11:07 AM (IST)
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देशभर में रोजाना लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में ट्रेन का समय पर पहुंचना यात्रियों के लिए बेहद अहम होता है. भारतीय रेलवे ने चालू वित्त साल  2026-27 में अब तक ट्रेनों की समयबद्ध 77.11 प्रतिशत दर्ज की है.

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ सालों में ट्रेनों के समय पर संचालन में सुधार देखने को मिला है. इसके पीछे निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने, समय-सारणी में बदलाव और रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कदमों को प्रमुख वजह बताया गया है.

रेलवे ने सुधार के पीछे बताईं ये वजहें

रेल मंत्रालय के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों की भारी मांग के बावजूद सुरक्षित एवं सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है.

रेलवे की ओर से ट्रेनों की आवाजाही पर निगरानी बढ़ाने, समय-सारणी को अधिक व्यावहारिक बनाने, पटरियों और अन्य सुविधाओं के रखरखाव में सुधार तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे उपाय किए गए हैं. इन प्रयासों का उद्देश्य रेल परिचालन को अधिक व्यवस्थित बनाना और यात्रियों को समय पर उनकी मंजिल तक पहुंचाना है.

2018-19 में 69.2 प्रतिशत थी ट्रेनों की समयबद्धता

रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2018-19 में ट्रेनों के समय पर चलने की दर 69.2 प्रतिशत थी. इसके बाद इसमें धीरे-धीरे सुधार हुआ. साल 2023-24 में यह आंकड़ा 73.62 प्रतिशत तक पहुंच गया. वहीं, 2025-26 में समयबद्धता बढ़कर 77.43 प्रतिशत दर्ज की गई. मौजूदा साल 2026-27 में अब तक यह दर 77.11 प्रतिशत है.

इन आंकड़ों से पता चलता है कि सामान्य रेल परिचालन के दौरान समय पर ट्रेनें चलाने के मामले में रेलवे का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है. हालांकि, चालू वित्त साल का आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है और पूरे साल के प्रदर्शन में बदलाव संभव है.

यात्रियों के लिए क्या है इसका मतलब?

रेलवे की समयबद्धता में सुधार से यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, 77.11 प्रतिशत का आंकड़ा यह नहीं बताता कि हर ट्रेन समय पर चल रही है. यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस और निर्धारित समय जरूर जांचना चाहिए.

कोविड के समय के आंकड़ों से तुलना क्यों उचित नहीं?

ट्रेनों की समयबद्धता को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ आंकड़ों पर भी रेलवे मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है. मंत्रालय का कहना है कि अलग-अलग सालों के आंकड़ों की तुलना करते समय उस समय की परिचालन परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है.

कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 और 2021-22 में सामान्य दिनों की तुलना में कम ट्रेनें चल रही थीं. ऐसे में उस अवधि में दर्ज असामान्य रूप से ऊंची समयबद्धता को सामान्य रेल परिचालन वाले सालों के प्रदर्शन से सीधे जोड़कर देखना उचित नहीं है. मंत्रालय के मुताबिक, सामान्य परिचालन बहाल होने के बाद समयबद्धता में फिर सुधार हुआ है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Train Punctuality
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