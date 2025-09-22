हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNew GST Rates: आज से सस्ती हो गईं खाने-पीने की इतनी सारी चीजें, रेट कम न हो तो कहां करें शिकायत?

New GST Rates: आज से सस्ती हो गईं खाने-पीने की इतनी सारी चीजें, रेट कम न हो तो कहां करें शिकायत?

New GST Rates Complaint Of Shopkeeper: आज यानी 22 सितंबर से GST के नए नियम लागू. जिससे खाने-पीने की कई चीजें सस्ती हुई हैं. लेकिन अगर दुकानदार अभी भी रेट कम न करें. तो आप कर सकते हैं शिकायत.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 22 Sep 2025 09:41 AM (IST)

Complaint Of Shopkeeper: देश में महंगाई लोगों की जेब पर हमेशा भारी पड़ती है. ऐसे में सरकार जब भी राहत देती है. तो आम आदमी को इससे बड़ी मदद मिलती है. केन्द्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी की दरों में बदलाव किया है. जिससे कई चीजें सस्ती होंगी. जिनमें खाने-पीने की कई चीजों पर टैक्स स्लैब घटाए गए हैं. जिससे अब इन चीजों के दाम पहले से मुकाबले कम होंगे. नए नियम आज यानी 22 सितंबर से लागू हो गए हैं.

लेकिन अगर कोई दुकानदार या रेस्टोरेंट अभी भी पुराने जीएसटी की दरों के आधार पर आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करता है. तो यह गलत है. ऐसे मामलों में आपको शिकायत करने का पूरा अधिकार है. शिकायत कहां और कैसे करनी है. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?

जीएसटी स्लैब घटने के बाद खाने-पीने की कई रोजमर्रा की चीजें अब कम दाम में मिलेंगी. इनमें पैक्ड फूड, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट, नमकीन, पैक्ड जूस और प्रोसेस्ड फूड जैसी चीजें शामिल हैं. पहले जहां इन पर ज्यादा टैक्स लगता था. अब नए स्लैब लागू होने से यह सस्ती हो गई हैं. आपको बता दें बटर, घी, चीज़, पैकेज्ड फूड जैसी चीज़ें अब 12% से घटकर 5% GST स्लैब में आ गई हैं.

यह भी पढ़ें: करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?

इसके अलावा होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने पर भी कम टैक्स लगेगा क्योंकि यहां भी बदलाव हुआ है. जिससे बाहर खाना अब पहले से किफायती होगा. सभी दुकानदार और सर्विस प्रोवाइडर को नई दरें लागू करनी होंगी. अगर कोई ऐसा नहीं करता. तो आप शिकायत कर सकते हैं.

किस तरह कर सकते हैं शिकायत?

अगर कोई दुकानदार या रेस्टोरेंट पुराने जीएसटी रेट लगाकर आपसे ज्यादा पैसे वसूलता है. तो सबसे पहले आपको बिल संभालकर रखना चाहिए. इसके बाद आप नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी या कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?

आप चाहें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा NCH की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं. ध्यान रहे कि सही बिल और प्रूफ के साथ शिकायत करेंगे तो जल्द कार्रवाई होगी. 

यह भी पढ़ें: लोन लेने के बाद ये गलतियां न करें, वरना भविष्य में दोबारा लोन लेना मुश्किल हो जाएगा

Published at : 22 Sep 2025 08:40 AM (IST)
Tags :
GST Consumer Forum Complaint Utility News GST Rule New GST Slab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने पाकिस्तान को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार, सामने आई ये बड़ी वजह 
चीन ने PAK को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार? सामने आई ये वजह 
दिल्ली NCR
Delhi: तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग, हाई कोर्ट में याचिका दायर
तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर
इंडिया
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार, सामने आई ये बड़ी वजह 
चीन ने PAK को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार? सामने आई ये वजह 
दिल्ली NCR
Delhi: तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग, हाई कोर्ट में याचिका दायर
तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर
इंडिया
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
'रंग दे बसंती' की स्टार कास्ट ने क्यों लौटा दी थी अपनी फीस? सोहा अली खान ने बताई चौंकाने वाली वजह
'रंग दे बसंती' की स्टार कास्ट ने क्यों लौटा दी थी अपनी फीस? सोहा अली खान ने बताई चौंकाने वाली वजह
यूटिलिटी
आज से सस्ती हो गईं खाने-पीने की इतनी सारी चीजें, रेट कम न हो तो कहां करें शिकायत?
आज से सस्ती हो गईं खाने-पीने की इतनी सारी चीजें, रेट कम न हो तो कहां करें शिकायत?
ट्रेंडिंग
शख्स ने आटा छलनी में रोक दिया पानी! यूजर्स ने खोली पोल, बोले बचपन में साइंस क्लास बंक की थी क्या- वीडिया वायरल
शख्स ने आटा छलनी में रोक दिया पानी! यूजर्स ने खोली पोल, बोले बचपन में साइंस क्लास बंक की थी क्या- वीडिया वायरल
लाइफस्टाइल
Gutkha Flavors and Health Risks: गुटखा में किस वजह से आता है फ्लेवर का स्वाद, यह सेहत के लिए कितना होता है खतरनाक?
गुटखा में किस वजह से आता है फ्लेवर का स्वाद, यह सेहत के लिए कितना होता है खतरनाक?
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget