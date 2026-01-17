हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसाल में कटेंगे बस 20 रुपये और हो जाएगा 2 लाख का बीमा, सरकार की इस स्कीम में फायदा ही फायदा

साल में कटेंगे बस 20 रुपये और हो जाएगा 2 लाख का बीमा, सरकार की इस स्कीम में फायदा ही फायदा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आम जनता का फायदा ही फायदा माना जा रहा है. दरअसल यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कम आमदनी में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Jan 2026 06:21 PM (IST)
केंद्र सरकार जनता के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिल सके. इन योजनाओं का मकसद मुश्किल समय में आर्थिक सुरक्षा देना है. वहीं सरकार की ऐसी ही एक अहम योजना है जो बहुत कम प्रीमियम में बड़ा दुर्घटना बीमा कवर देती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सरकार की कौन सी स्कीम में फायदा ही फायदा है जिसमें साल में बस 20 रुपये कटेंगे और 2 लाख का बीमा भी हो जाएगा.

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में है फायदा ही फायदा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आम जनता का फायदा ही फायदा माना जा रहा है. दरअसल यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कम आमदनी में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं.  गरीब और मिडिल क्लास परिवारों में अगर कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए, तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है. इसी खतरे को कम करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की थी. इस योजना के अंदर सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है.

किस तरह का मिलता है बीमा कवर?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना के कारण बीमा धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं. वहीं अगर किसी हादसे में दोनों आंखों, दोनों हाथों या दोनों पैरों की पूरी क्षति हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी 2 लाख रुपये का कवर मिलता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

योजना के लिए क्या है एलिजिबिलिटी?

इस स्कीम का समय हर साल 1 जून से 31 मई तक होती है. वहीं इस योजना की शुरुआत  2015 में की गई थी. इस योजना का फायदा लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए. इस योजना में प्रीमियम की रकम भी बैंक खाते से ऑटो डेबिट के जरिए खुद-ब-खुद कट जाती है, जिससे हर साल रिन्यू कराने की झंझट नहीं रहती.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाना होता है. वहां योजना का फॉर्म मिलता है, जिसे जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स के  साथ भरकर जमा करना होता है. आवेदन पूरा होते ही बीमा कवर शुरू हो जाता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 17 Jan 2026 06:21 PM (IST)
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Government Insurance Scheme Accident Insurance Plan India
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

