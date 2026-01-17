साल में कटेंगे बस 20 रुपये और हो जाएगा 2 लाख का बीमा, सरकार की इस स्कीम में फायदा ही फायदा

केंद्र सरकार जनता के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिल सके. इन योजनाओं का मकसद मुश्किल समय में आर्थिक सुरक्षा देना है. वहीं सरकार की ऐसी ही एक अहम योजना है जो बहुत कम प्रीमियम में बड़ा दुर्घटना बीमा कवर देती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सरकार की कौन सी स्कीम में फायदा ही फायदा है जिसमें साल में बस 20 रुपये कटेंगे और 2 लाख का बीमा भी हो जाएगा.



प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में है फायदा ही फायदा



प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आम जनता का फायदा ही फायदा माना जा रहा है. दरअसल यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कम आमदनी में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं. गरीब और मिडिल क्लास परिवारों में अगर कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए, तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है. इसी खतरे को कम करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की थी. इस योजना के अंदर सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है.



किस तरह का मिलता है बीमा कवर?



प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना के कारण बीमा धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं. वहीं अगर किसी हादसे में दोनों आंखों, दोनों हाथों या दोनों पैरों की पूरी क्षति हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी 2 लाख रुपये का कवर मिलता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.



योजना के लिए क्या है एलिजिबिलिटी?



इस स्कीम का समय हर साल 1 जून से 31 मई तक होती है. वहीं इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी. इस योजना का फायदा लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए. इस योजना में प्रीमियम की रकम भी बैंक खाते से ऑटो डेबिट के जरिए खुद-ब-खुद कट जाती है, जिससे हर साल रिन्यू कराने की झंझट नहीं रहती.



कैसे कर सकते हैं आवेदन?



प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाना होता है. वहां योजना का फॉर्म मिलता है, जिसे जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स के साथ भरकर जमा करना होता है. आवेदन पूरा होते ही बीमा कवर शुरू हो जाता है.

