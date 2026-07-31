फ्लाइट में थे ग्राहक और BSNL ने थमा दिया 65 हजार का बिल, कोर्ट पहुंचा मामला

Flight Roaming Data Charges: मान लीजिए आप विदेश जाने के लिए फ्लाइट में सफर कर रहे हैं और जब फ्लाइट से उतरते हैं तो आपके पास 65 हजार रुपए के मोबाइल बिल का मैसेज आता है. यह देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां फ्लाइट में सफर कर रहे एक व्यक्ति के मोबाइल बिल में 65 हजार से ज्यादा का डेटा चार्ज जोड़ दिया गया.

यह मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा तो जांच में ग्राहक को बड़ी राहत मिली. जांच में कोर्ट ने BSNL को गलत चार्ज हटाने और कस्टमर को मुआवजा देने का हुक्म दिया.

अब पूरा मामला समझिए

ये मामला छत्तीसगढ़ के रहने वाले मृगांक शेखर दास का है. उन्हें अप्रैल-मई 2017 मे करीब 89,991 का मोबाइल बिल मिला. इस बिल में 65,108.79 इंटरनेशनल रोमिंग डेटा का चार्ज लगाया गया था. लेकिन कस्टमर का कहना था कि जिस समय डेटा इस्तेमाल दिखाया गया, उस समय वो थाईलैंड से भारत आने वाली फ्लाइट में थे. ऐसे में मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था.

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RTI में भी नहीं मिला डेटा इस्तेमाल का रिकॉर्ड

कस्टमर ने BSNL से पूछा कि इतना बड़ा डेटा चार्ज किस बेसिस पर लगाया गया. उन्होंने RTI के जरिए भी डेटा इस्तेमाल का रिकॉर्ड मांगा, लेकिन कंपनी कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा सकी. इसके बाद भी जब कस्टमर ने बिल जमा नहीं किया तो BSNL ने उनकी इनकमिंग सर्विस बंद कर दी. आखिरकार उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फ्लाइट का रिकॉर्ड और दूसरे डॉक्युमेंट्स की जांच की. रिकॉर्ड से पता चला कि जिस समय डेटा इस्तेमाल दिखाया गया, उस समय कस्टमर फ्लाइट में ही था. कोर्ट ने माना कि कंपनी ये साबित नहीं कर पाई कि कस्टमर ने सही में इतना डेटा इस्तेमाल किया था. इसलिए ये चार्ज गलत माना गया.

BSNL को चार्ज हटाने और मुआवजा देने का हुक्म

कंज्यूमर कोर्ट ने BSNL को बिल से 65,108.79 का डेटा चार्ज हटाने का बोला. साथ ही 5,000 की इंटरनेशनल रोमिंग सिक्योरिटी अमाउन्ट बिल में एडजस्ट करने और नया बिल जारी करने को कहा.कोर्ट ने मेंटल परेशानी के लिए 25,000 और केस का खर्च 5,000 देने का भी बोल दिया. कस्टमर को कुल 30,000 का मुआवजा मिलेगा. BSNL को 45 दिनों के अंदर कोर्ट के सभी हुक्म पूरे करने के लिए बोला है.

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