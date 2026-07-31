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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकांवड़ यात्रा में नहीं होगी परेशानी, बस बैग में रख लें ये जरूरी चीजें

कांवड़ यात्रा में नहीं होगी परेशानी, बस बैग में रख लें ये जरूरी चीजें

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा पर निकलने से पहले जरूरी सामान साथ रखना बेहद महत्वपूर्ण है. आइए जानते हैं कौन-सी आवश्यक चीजें आपके सफर को सुरक्षित, आरामदायक और आपात स्थिति में मददगार बना सकती हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 31 Jul 2026 05:54 PM (IST)
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Sawan Kanwar Yatra Tips: सावन का पवित्र महिना शुरू होते ही देशभर में कांवड़ यात्रा भी शुरुआत हो जाती है. हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख समेत कई धार्मिक स्थलों पर पैदल यात्रा करते हैं. इस दौरान भक्तों को लंबा सफर तय करना पड़ता है, ऐसे में यात्रा के दौरान छोटी-छोटी परेशानियां भी एक बड़ी समस्या बन जाती है.

इस बार अगर आप भी कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हैं, तो बैग पैक करते समय कुछ जरूरी सामान अपने साथ जरूर साथ रखें. अगर आप सही तैयारी के साथ जा रहे हैं तो इससे न सिर्फ आपका सफर आरामदायक होगा, बल्कि किसी भी इमरजेंसी से आसानी से निपटारा किया जा सकता है.

बैग में जरूर रखें ये समान 

  • आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अन्य पहचान पत्र अपने साथ रखें.
  • पहचान पत्र की एक फोटो कॉपी भी बैग में रखें. 
  • दवाएं और फर्स्ट एड किट रखें. 
  • फर्स्ट एड किट में एंटीसेप्टिक क्रीम, कॉटन, ORS, बैंडेज और दर्द की दवा रखना न भूले.
  • बिलस्टर पैच रखें, ताकि पैदल चलने से पैरों में छाले होने पर राहत मिले.

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  • वॉटरप्रूफ बैग या बैग कवर जरूर रखें. 
  • रेनकोट या पॉन्चो साथ रखें, ताकि बारिश में किसी भी तरह की परेशानी न हो.  
  • मोबाइल को पानी से बचाने के लिए वॉटरप्रूफ पाउच का इस्तेमाल करें.
  • पावर बैंक, चार्जिंग केबल और जरूरत पड़ने पर ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखें.

सफर के दौरान काम आएंगी ये चीजों 

  • पानी की बोतल
  • भुना चना, ड्राई फ्रूट्स, मखाना या एनर्जी बार जैसे स्नैक्स 
  • एक्सट्रा कपड़े और मोजे 
  • सिलिकॉन शू कवर
  • कैफीन स्ट्रिप्स
  • नेल कटर
  • ईयर प्लग
  • सेफ्टी व्हिसल आई मास्क
  • मल्टी-टूल कीचेन

ये चीजें बारिश, थकान, आराम और छोटी-मोटी परेशानियों से निपटने में आपके काफी काम आ सकती है. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 31 Jul 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Travel Tips Kanwar Yatra सावन Utility News Kanwar Yatra 2026
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