एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस है तो बीमा क्लेम मिलेगा या नहीं? कोर्ट ने बताया

Insurance Claim News: आज के समय में गाड़ी हर किसी के पास होती ही है. गाड़ी चलाते समय किसी अनहोनी की आशंका भी रहती है, कभी कोई गाड़ी को ठोक दे या कहीं गाड़ी लड़ जाए तो गाड़ी का नुकसान हो जाता है. हालांकि तब लोगों को इस बात की सहूलियत रहती है कि उनके पास गाड़ी का इंश्योरेंस है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका लाइसेंस ही ऐसे समय में एक्सपायर हो गया है, तो क्या आपको बीमा क्लेम मिलेगा?

नहीं सोचा होगा ना! पर ये एक बेहद जरूरी सवाल है. अब इस सवाल का जवाब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.

ये भी पढ़ें: सोलर पैनल योजना को सरकार ने दिए 5070 करोड़, हर वक्त मिलेगी सस्ती बिजली

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया है. जस्टिस संजय करोल और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अगर वाहन चालक का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है या वैध नहीं है, तो ये बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को आखिर तक मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा. वो पहले रकम चुकाकर बाद में वाहन मालिक और ड्राइवर से इसे वापस ले सकती है.

पीड़ित को मिलेगा मुआवजा?

पीड़ित को मुआवजा मिलेन के सवाल पर कोर्ट ने कहा कि, 'हां, पीड़ित को मुआवजा मिलेगा'. कोर्ट ने ‘पे एंड रिकवर’ सिस्टम को लागू किया है. इसका मतलब है कि बीमा कंपनी पहले मुआवजे की रकम पीड़ित या उसके परिवार को देगी. इसके बाद वो रकम उस वाहन के मालिक और ड्राइवर से वसूल करेगी, जिन्होंने बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया था. इस व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि बीमा कंपनी और वाहन मालिक के बीच विवाद के कारण पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े.

ये भी पढ़ें: कांवड़ यात्रा में नहीं होगी परेशानी, बस बैग में रख लें ये जरूरी चीजें

क्या है पूरा मामला?

ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने साल 2009 में पंजाब में हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़े केस में सुनाया है. जिसमें एक वाहन ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी. मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कहा था कि दुर्घटना के समय ड्राइवर का लाइसेंस काफी समय पहले ही एक्सपायर हो चुका था और बाद में इसे दोबारा रिन्यू कराया गया. इसलिए बीमा कंपनी मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं है. बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया और बीमा कंपनी को 1.08 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया.