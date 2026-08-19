बिना हेलमेट का चालान कट गया? इन मामलों में हो सकता है रद्द, जानिए तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गलत चालान रद्द कराने को मजबूत सबूत प्रस्तुत करना आवश्यक है।

Helmet Challan Rule: सड़क पर वाहन चलाने के दौरान कई जरूरी ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है. अगर कोई वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई और चालान काटा जा सकता है. अगर आप सड़क पर बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते हैं तो आपका चालान कट सकता है, लेकिन कई बार तकनीकी गलती या फिर दूसरे कारणों की वजह से गलत चालान कट जाता है, जिसमें वाहन चालक की कोई गलती नहीं होती है. अगर आपका भी बिना हेलमेट का गलत चालान कटा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप उस चालान को रद्द करवा सकते हैं, लेकिन ये चालान केवल कुछ मामलों में ही रद्द होते हैं.

कब माना जाता है चालान गलत?

कुछ मामलों में चालान गलत कट जाता है तो उसे रद्द करवाया जा सकता है. मान लीजिए आपका वाहन पार्क है, फिर भी बिना हेलमेट का चालान काट दिया जाता है तो आप इसे चुनौती दे सकते हैं.

वहीं अगर कैमरे ने नंबर प्लेट गलत पढ़ ली है और दूसरे का चालान आपके नंबर पर आ गया, ऐसी स्थिति में भी चालान रद्द करवाया जा सकता है.

इसके अलावा अगर आपने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन कैमरे ने इसे सही से रिकॉर्ड नहीं किया हो तो आप शिकायत कर सकते हैं.

साथ ही अगर एक ही घटना के लिए आपका दो बार चालान कटता है तो ऐसे में भी आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

यानी अगर हेलमेट नहीं पहना है और बाइक चला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में चालान काटा जा सकता है, लेकिन वाहन के खड़े होने पर चालान नहीं काटा जा सकता है.

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ऑनलाइन करवाएं शिकायत दर्ज

इसके लिए आप आधिकारिक Parivahan e-challan पोर्टल पर जाएं.

इसके बाद वाहन की जानकारी और चालान नंबर चेक करें.

फिर Complaint के ऑप्शन पर जाएं.

आपका चालान किस वजह से गलत कटा है, ये बताएं.

सारे जरूरी सबूत और दस्तावेज अपलोड करें.

अपने पास रखें सबूत

अगर आपका चालान गलत कट गया है तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इसका सबूत होना भी जरूरी है. जीपीएस लोकेशन, पर्किंग की रसीद या दूसरा कोई सबूत आपको शिकायत के दौरान काम आ सकता है.

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