घर के बाहर नेम प्लेट लगी है? चोर इससे भी बना सकते हैं चोरी का प्लान, भूलकर भी न करें ये गलती

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Name Plate Alert: घर बनाना हर किसी का सपना होता है. वहीं अपनी मेहनत की कमाई से बनाए गए घर और मेन गेट पर अपने नाम की नेम प्लेट लगी हो, तो उसे देखकर एक अलग ही खुशी मिलती है. वैसे तो ज्यादातर लोग घर के बाहर नेम प्लेट इसलिए लगाते हैं, ताकि अगर कोई डिलीवरी एजेंट या रिश्तेदार को घर पहचानने में दिक्कत न हो, लेकिन क्या आपको पता है इसी नेम प्लेट से चोर गलत फायदा भी उठा सकते हैं? इससे चोर आपकी जानकारी हासिल कर सकता है और आपके घर को निशाना बना सकता है. इसलिए इसकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है.

1.सोशल मीडिया तक पहुंच सकते हैं चोर

नेम प्लेट पर लिखे नाम से आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखा जा सकता है. सिर्फ यहीं नहीं अकाउंट पर शेयर की गई फोटो और वीडियो से पता चल सकता है कि आपका घर खाली है या नहीं.

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2.नेम प्लेट से पता चलेगा घर में कितना है पैसा

आपने देखा होगा कि कई लोग अपने नाम के साथ वकील, डॉक्टर या अन्य पद लिखते हैं. अब यह तो आम लोगों के लिए सामान्य है, लेकिन चोर इससे घर की आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं. चोर इससे यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में कितने महंगे सामान हो सकते हैं.

3.कहीं नाम प्लेट आपके लिए न बन जाए खतरा

नेम प्लेट पर अगर परिवार के सदस्यों का नाम लिखा है तो इससे यह पता चल जाएगा कि घर में कितने लोग हैं और अगर इसी नेम प्लेट पर किसी बुजुर्ग का नाम लिखा हो तो चोरों ऐसे घरों को आसान निशाना मान लेते हैं.

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4.क्या नेम प्लेट नहीं लगवानी चाहिए?

इसका जवाब है कि नेम प्लेट लगवानी चाहिए, लेकिन घर पर सभी लोगों के नाम या फिर किसी एक व्यक्ति का पूरा नाम नहीं लिखवाना चाहिए. अगर आप नेम प्लेट लगवाते हैं तो उस पर सिर्फ सरनेम लिख सकते हैं जैसे वर्मा निवास. साथ ही पद भी लिखने से बचना चाहिए. एक बात का ध्यान रखें अपने दरवाजे के पास एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं, ताकि उससे आपको यह पता चले की कौन आपके घर की तरफ नजर बनाए हुए है.