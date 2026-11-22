रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी कर्मचारियों की सालों की मेहनत की कमाई होती है. लेकिन अगर किसी पुराने कानूनी विवाद के कारण यह रकम सालों तक अटका रहे, तो रिटायर कर्मचारियों के लिए परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के दो रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने करीब 33.95 लाख रुपए की ग्रेच्युटी ब्याज के साथ जारी करने के आदेश को बरकरार रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर को DDA की दोनों अपीलें खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट कर्मचारियों को बरी कर चुका है और उस फैसले पर कोई रोक नहीं है, तो सिर्फ आगे की कानूनी प्रक्रिया लंबित होने के कारण उनकी ग्रेच्युटी अनिश्चित समय तक नहीं रोकी जा सकती है. हालांकि, कर्मचारियों को यह लिखित वादा देना होगा कि अगर आगे की कानूनी कार्रवाई में फैसला उनके खिलाफ आता है, तो वे ब्याज सहित रकम वापस करेंगे.

किस कर्मचारी की कितनी ग्रेच्युटी अटकी थी?

DDA के कर्मचारी राजेंद्र कुमार शर्मा और सतेंद्र पाल 1984 में DDA में नौकरी पर लगे थे. शर्मा 2021 में और पाल 2018 में रिटायर हुए. दोनों की ग्रेच्युटी साल 2001 के एक भ्रष्टाचार मामले के कारण रोक दी गई थी. आरोप था कि झुग्गीवासियों के सर्वे में फर्जी नाम शामिल किए गए थे.

फरवरी 2017 में स्पेशल अदालत ने दोनों कर्मचारियों को बरी कर दिया था. इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने इस फैसले को चुनौती देने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया था. इसी कार्रवाई के लंबित होने का हवाला देकर DDA ने शर्मा की 18,52,224 रुपए और पाल की 15,43,113 रुपए की ग्रेच्युटी रोक दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

ग्रेच्युटी नहीं मिलने पर दोनों कर्मचारियों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) का रुख किया. जनवरी 2026 में अधिकरण ने ब्याज के साथ रकम देने का आदेश दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मार्च 2026 में इस फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद DDA सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

16 नवंबर कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट से कर्मचारी बरी हो चुके हैं और उस फैसले पर कोई रोक नहीं है, तो सिर्फ अपील की प्रक्रिया लंबित होने के कारण उनकी ग्रेच्युटी रोकी नहीं जा सकती.

रकम लौटाने की शर्त क्यों रखी गई?

कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपने बोनस पाने के लिए अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए. हालांकि, सरकारी पैसे की सुरक्षा के लिए दोनों कर्मचारियों को यह शपथपत्र देना होगा कि भविष्य में कानूनी फैसला उनके खिलाफ आने पर वे रकम ब्याज सहित लौटा देंगे.

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