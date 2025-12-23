हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi Government Scheme: दिल्ली सरकार की इस नर्सरी से फ्री में घर ला सकते हैं पौधे, जान लीजिए पूरा एड्रेस

Free plants Delhi Government: दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए एक नई पहल शुरू की है. सरकार उन लोगों को पौधे दे रही है, जो उन्हें अपने घरों में लगाना चाहते हैं. जानें कैसे फ्री में पौधे कैसे ले सकते हैं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 23 Dec 2025 01:43 PM (IST)
Free plants by delhi government: कई लोगों का अपने घर में पौधे लगाने का शौक होता है.  घर में पौधे लगाने से  पॉजिटिविटी आती है. पूरे घर का माहौल काफी ज्यादा अच्छा बना रहता है. हालांकि, कई लोग घर में पौधे लगाना तो चाहते हैं लेकिन नर्सरी में अधिक दामों में मिलने के कारण उन्हें खरीदते नहीं  है. इसलिए आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं,  जहां से आप बिल्कुल फ्री में अपने घर में लगाने के लिए पौधे ले सकते हैं.

सरकार दे रही फ्री में पौधे

दिल्ली सरकार की नर्सरी में वह लोग जो घरों में पौधे लगाना चाहते हैं. उनको सरकार की नर्सरी में मुफ्त में पौधे दिए जा रहे हैं.  खास बात इसकी यह है कि आप अपनी पसंद के पौधे, बिना किसी को पैसे दिए अपने घरों में ले जा सकते हैं.

ऐसे जाएं नर्सरी

यह नर्सरी वेस्ट टू वंडर पार्क के बगल में हैं. इधर जानें के लिए आपको मेट्रो ओर बस सेवा दोनों आराम से मिल जाएंगे. अगर आप मेट्रो से यहां जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरना पड़ेगा. आप अगर बस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं. तो बस में आपको सराय काले खां वाले बस टर्मिनल को पकड़ना पड़ेगा.

जानें से पहले जान लें ये बातें

आपको इस नर्सरी से अगर पौधे लेने हैं तो कुछ बेहद आसान प्रक्रिया को फॉलो करना होगा. दरअसल, यहां आपको एक ID पर 10 पौधे दिए जाएंगे.  आपको कोई एक सही ID लेकर जानी होगी. अगर आपके घर में 5 लोग है तो आप अपने घर में 50 पौधे ले सकते हैं. आपको किसी भी तरह की लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी. आपकी पसंद के हर छोटे से लेकर बड़े पौधे आपको यहां मिल जाएंगे. औषधि वाले पौधे चाहिए तो वह भी आसानी से यहां मिल जाएंगे.

क्यों शुरू की गई यह पहल?

दरअसल, दिल्ली सरकार की यह पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है. बढ़ते प्रदूषण और घटती हरियाली को देखते हुए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आसपास पौधे लगाएं. इससे न सिर्फ हवा साफ होगी, बल्कि शहर का तापमान और मानसिक तनाव भी कम होगा.

बात करें इस पहल की तो दिल्ली सरकार की इस पहल की काफी सराहना की जा रही है. दिल्ली सरकार की यह पहल बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए भी की गई है. लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखें और दिल्ली की हवा में प्रदूषण कम हो.

Published at : 23 Dec 2025 01:43 PM (IST)
