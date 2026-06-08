Flight Ticket Rules For Kids: हवाई यात्रा करने वाले कई माता-पिता के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर बच्चों के लिए फ्लाइट टिकट कब से लगती है. क्या नवजात और छोटे बच्चे मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं या उनके लिए भी पूरा किराया देना पड़ता है? अगर आप फैमिली के साथ यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले एयरलाइंस के इन नियमों को जान लेना जरूरी है. यहां से आप इसके बारे में जान सकते हैं.

छोटे बच्चों के लिए क्या हैं नियम?

भारत में ज्यादातर एयरलाइंस 2 साल से कम उम्र के बच्चों को इंफेंट की कैटेगरी में रखती हैं. ऐसे बच्चों के लिए आमतौर पर अलग सीट नहीं दी जाती. वो मम्मी- पापा की गोद में बैठकर यात्रा करते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यात्रा पूरी तरह मुफ्त होती है. ज्यादातर एयरलाइंस इंफेंट के लिए एक छोटा शुल्क या बेस किराए का कुछ हिस्सा वसूलती हैं. टिकट तो एयरलाइन और रूट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

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बड़े बच्चों के लिए क्या है नियम?

जैसे ही बच्चे की उम्र 2 साल या उससे अधिक हो जाती है, उसे चाइल्ड कैटेगरी में रखा जाता है. इस स्थिति में बच्चे के लिए अलग सीट बुक करानी पड़ती है और लगभग पूरा टिकट किराया देना होता है. कई एयरलाइंस बच्चों के लिए सीमित छूट देती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में किराया वयस्क टिकट के करीब ही होता है.

नवजात शिशु कब फ्लाइट में बैठ सकते हैं ?

ज्यादातर एयरलाइंस जन्म के तुरंत बाद बच्चे को यात्रा की अनुमति नहीं देतीं है. बता दें कि 7 दिन से कम उम्र के नवजात को यात्रा की अनुमति नहीं होती. कुछ एयरलाइंस 8 दिन या उससे अधिक उम्र होने पर यात्रा की इजाजत देती हैं. समय से पहले जन्मे या स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले बच्चों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए यात्रा से पहले एयरलाइन के नियम जरूर जांच लेने चाहिए.

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बच्चों के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

घरेलू उड़ानों में बच्चों के लिए आमतौर पर आयु प्रमाण की जरूरत पड़ सकती है. आप अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड रख सकते हैं. अगर एयरलाइन को बच्चे की उम्र को लेकर संदेह होता है, तो दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं.

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बच्चों के लिए नियम थोड़े सख्त होते हैं. कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस इंफेंट के लिए वयस्क किराए का 10% तक शुल्क लेती हैं, जबकि टैक्स और अन्य शुल्क अलग से जोड़े जा सकते हैं. कई लोग टिकट बुकिंग के दौरान बच्चे की उम्र गलत दर्ज कर देते हैं. बाद में एयरपोर्ट पर दस्तावेज जांच के दौरान ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है या बोर्डिंग में परेशानी हो सकती है. इसलिए टिकट बुक करते समय उम्र की जानकारी बिल्कुल सही भरें.