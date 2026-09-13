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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफ्लैट खरीद रहे हैं? टोकन मनी देने से पहले जरूर जांचें ये जरूरी दस्तावेज

फ्लैट खरीद रहे हैं? टोकन मनी देने से पहले जरूर जांचें ये जरूरी दस्तावेज

फ्लैट की बुकिंग से पहले सिर्फ बिल्डर की बातों पर भरोसा न करें. टोकन मनी देने से पहले मंजूर नक्शा, मंजिल की अनुमति और MahaRERA रिकॉर्ड जांचना जरूरी है, ताकि बाद में परेशानी न हो.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 13 Sep 2026 09:01 PM (IST)
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अगर आप अपना नया फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और बुकिंग के लिए टोकन मनी देने वाले हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें. क्योंकि सिर्फ बिल्डर या सेल्स टीम के भरोसे पैसे देने आपको मुश्किल में डाल सकता है. ऐसे में फ्लैट बुक करने से पहले यह जरूर जांच लें कि जिस मंजिल और यूनिट को आप खरीद रहे हैं, वह असल में मंजूर किए गए नक्शे और निर्माण की अनुमति के दायरे में है या नहीं. 

हाल ही में महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) के एक मामले ने भी इसी तरह का विवाद सामने आया है, जहां खरीदारों ने छठी और सातवीं मंजिल पर फ्लैट बुक किए थे, जबकि उपलब्ध निर्माण निर्माण प्रारंभ प्रमाण पत्र (CC) में सिर्फ पांचवी मंजिल तक निर्माण की अनुमति थी. हालांकि, बाद में MahaRERA ने डेवलपर को खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया गया. 

फ्लैट खरीदने से पहले क्या करें?

सबसे पहले यह देखें कि जिस फ्लैट को आप खरीद रहे हैं, उसकी मंजूर बिल्डिंग और यूनिट नंबर की जांच करें. निर्माण शुरू करने का प्रमाण पत्र (CC) देखें और पता करें कि इसमें कितनी मंजिलों तक निर्माण की अनुमति दी गई है. स्वीकृत नक्शे में आपका फ्लैट और उसकी मंजिल शामिल है या नहीं, इसकी जांच करें. अगर बिल्डर एक्स्ट्रा मंजिल की मंजूरी बाद में मिलने की बात कहता है, तो सिर्फ मौखिक वादे पर ही पैसा न दें. 

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MahaRERA रिकॉर्ड की भी करें जांच

सिर्फ प्रोजेक्ट का RERA रजिस्ट्रेशन नंबर देखना ही काफी नहीं है. फलत खरीदते समय प्रोजेक्ट से जुड़े सभी डॉक्युमेंट्स और डेवलपर की ओर से जमा की गई जानकारी भी देखें.

  • प्रोजेक्ट का MahaRERA रजिस्ट्रेशन चेक करें.
  • स्वीकृत प्लान और प्रोजेक्ट से जुड़े डॉक्युमेंट्स देखें.
  • निर्माण की प्रगति और बताई गई जगह का मुकाबला करें.
  • प्रोजेक्ट की तय निर्माण या कब्जे की तारीख की जांच करें.
  • डेवलपर की ओर से बताई गई अतिरिक्त मंजूरियां रिकॉर्ड में मौजूद हैं या नहीं, यह भी देखें.
  • जिस फ्लैट की बुकिंग कर रहे हैं, उसकी जानकारी RERA रिकॉर्ड से मिलाएं.

टोकन मनी देने से पहले ये दस्तावेज देखें 

  • कंस्ट्रक्शन शुरू करने की अनुमति (CC)
  • बिल्डिंग का मंजूर नक्शा
  • हर मंजिल के निर्माण की मंजूरी
  • MahaRERA का रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट की जानकारी
  • जिस फ्लैट को खरीद रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी
  • सेल एग्रीमेंट और फ्लैट से जुड़े जरूरी कागजात
  • अगर कोई अतिरिक्त मंजूरी होने की बात कही गई है, तो उसका सबूत
  • अब तक किए गए पेमेंट की रसीद और बैंक रिकॉर्ड 

ध्यान दें कि फ्लैट खरीदते समय सिर्फ प्रॉपर्टी के ही नहीं, बल्कि अपने हर पेमेंट का रिकॉर्ड संभालकर रखना बेहद जरूरी है. कोशिश करें कि पेमेंट बैंकिंग चैनल के जरिए हो, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर उसका सबूत आपके पास मौजूद रहे.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 13 Sep 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
MahaRERA Flat Buying Tips
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