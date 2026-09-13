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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजूनियर हॉकी टीम के एशिया कप जीतने पर PM मोदी ने दी बधाई - 'यह वाकई...'

जूनियर हॉकी टीम के एशिया कप जीतने पर PM मोदी ने दी बधाई - 'यह वाकई...'

भारत ने जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर लगातार चौथी बार खिताब जीत लिया. इस मौके पर पीएम मोदी ने बधाई दी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Sep 2026 09:01 PM (IST)
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भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया. फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने लगातार चौथी बार एशिया कप ट्रॉफी जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम की इस शानदार उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई दी. इसके अलावा महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर महिला जूनियर एशिया कप का ऐतिहासिक हैट्रिक खिताब जीता. सानिका चंद्रकांत माने ने मैच का एकमात्र गोल किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि फाइनल में 4-1 की शानदार जीत बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि यह सफलता देश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा और उनकी मेहनत को दिखाती है. प्रधानमंत्री ने पूरी टीम को आगे के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड

दक्षिण कोरिया के खिलाफ मिली जीत भारतीय हॉकी के लिए खास रही. भारत पहली ऐसी टीम बन गई जिसने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब लगातार चार बार जीता है. यह भारत का इस प्रतियोगिता में छठा पुरुष जूनियर एशिया कप खिताब भी है. भारत ने फाइनल में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा. उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अजीत यादव ने मुकाबले के नौवें मिनट में गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई. इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार दबाव बनाए रखा और पहले हाफ के अंत तक स्कोर 3-0 कर दिया.

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चौथे क्वार्टर में आया चौथा गोल

मैच के चौथे क्वार्टर में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे आशु मौर्य ने गोल में बदलकर टीम की बढ़त 4-0 कर दी. दक्षिण कोरिया ने इसके बाद एक गोल जरूर किया, लेकिन भारतीय डिफेंस ने बाकी समय में कोई मौका नहीं दिया. आखिरकार भारत ने मुकाबला 4-1 से अपने नाम कर लिया.

महिला टीम ने भी जीता खिताब

रविवार का दिन भारतीय हॉकी के लिए दोहरी खुशी लेकर आया. पुरुष टीम के चैंपियन बनने से पहले भारतीय महिला जूनियर टीम ने भी फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर खिताब जीता. इस तरह पुरुष और महिला दोनों भारतीय टीमों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली.

ग्रुप स्टेज से ही दिखा था भारत का दम

भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल तक पहुंचने के दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन किया. टीम ने ग्रुप चरण में तीन मुकाबले जीते और एक मैच ड्रॉ खेला. इस प्रदर्शन के दम पर भारत ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहा और दक्षिण कोरिया से एक अंक आगे रहकर खिताबी मुकाबले में पहुंचा.

सेमीफाइनल में भारत का सामना मलेशिया से हुआ, जहां भारतीय टीम ने 3-1 से जीत दर्ज की. दूसरी ओर दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. इस तरह खिताबी मुकाबले में भारत और दक्षिण कोरिया एक बार फिर आमने-सामने थे.

खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मिलेगी इनामी राशि

हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम की इस उपलब्धि के बाद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए इनामी राशि की घोषणा भी की. खिताब जीतने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं, सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 1.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Sep 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Hockey PM Modi Breaking News Abp News INDIA Vs SOUTH KOREA
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