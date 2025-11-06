खो गया फोन या हो गया चोरी तो न हो परेशान, जान लें घर बैठे-बैठे ट्रैक करने का तरीका

आजकल आपका फोन सिर्फ कॉल या मैसेज के लिए नहीं रहा है बल्कि इसमें आपकी बैंक डिटेल्स, पर्सनल फोटो और कई जरूरी डॉक्यूमेंट भी होते हैं. इसलिए अगर फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो यह सिर्फ एक डिवाइस खोने जैसा नहीं बल्कि प्राइवेसी और पैसों से जुड़ी बड़ी समस्या भी बन जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो घबराएं मत. क्योंकि अब आप घर बैठे भी अपना फोन ट्रैक और ब्लॉक कर सकते हैं. इसके लिए सरकार ने एक आधिकारिक पोर्टल और कुछ ऑप्शन दिए हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो आप घर बैठे-बैठे उसे कैसे ट्रैक और ब्लॉक कर सकते हैं.

सबसे पहले कराएं एफआईआर

फोन खोने या चोरी होने पर सबसे पहले आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराए. आप अपने नजदीकी थाने जाकर एफआईआर करा सकते हैं या ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा. यह नंबर CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते समय काम आता है.

CEIR से फोन ब्लॉक और ट्रैक करें

केंद्र सरकार का सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल यानी संचार साथी आपके खोए हुए फोन या चोरी हुए फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए बनाया गया है.

ऐसे में संचार साथी की मदद से फोन को ट्रैक करने के लिए आप सबसे पहले sancharsaathi.gov.in वेबसाइट खोलें और अपना नाम, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड डालकर रजिस्टर करें.

लॉगिन करने के बाद आप Find Stolen/Lost Device या Block Your Lost/Stolen Mobile ऑप्शन सेलेक्ट करें.

इसके बाद फोन का IMEI नंबर मल्टी मॉडल और परचेज इनवॉइस अपलोड करें..

अब आप अपना फोन खोने की डेट, जगह और संबंधित पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करें. साथ ही एफआईआर नंबर और एफआईआर की कॉपी भी अपलोड करें.

अब अपना नाम पता और पहचान पत्र अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें और डिक्लेरेशन पर टिक करें.

शिकायत दर्ज करने के बाद आपका फोन CEIR में ब्लॉक कर दिया जाएगा और ट्रैकिंग पर डाला दिया जाएगा. अगर फोन मिलता है तो आपको सूचना दे दी जाती है. वहीं अब तक इससे 10 लाख से ज्यादा खोए या चोरी हुए फोन ढूंढे जा चुके हैं.

गूगल का फाइंड माय डिवाइस और गूगल मैप्स भी आयेगा काम

अगर आपका फोन गूगल अकाउंट से साइन इन था और इंटरनेट चालू था तो गूगल का फ्री टूल फाइंड माय डिवाइस फोन का आखिरी एड्रेस दिखा सकता है. इससे आप रिमोटली फोन को रिंग, लॉक या डाटा इरेज कर सकते हैं. इसके लिए किसी ब्राउजर या दूसरे फोन पर अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन करें और डिवाइस की जानकारी देखें. वहीं अगर फोन पर लोकेशन हिस्ट्री चालू थी तो गूगल मैप्स के टाइमलाइन में उस दिन की लास्ट लोकेशन मिल सकती है. इसके लिए आप टाइमलाइन खोलकर उस डेट को सेलेक्ट करें और लास्ट लोकेशन देखें.

