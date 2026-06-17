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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआप भी अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं? तो आपको FD, RD और SIP में अंतर जान लेना चाहिए

आप भी अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं? तो आपको FD, RD और SIP में अंतर जान लेना चाहिए

Investment Tips: हर किसी के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर कहां अपना पैसा निवेश करना सही है. ऐसे में तीन विकल्प सबसे पहले मन में आते हैं FD, RD, SIP आइए जानते हैं इन तीनों विकल्पों में क्या अंतर है?

Reported By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 17 Jun 2026 11:34 AM (IST)
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  • SIP बाजार-आधारित, अधिक रिटर्न पर जोखिम भरा विकल्प है।

Investment Tips: पैसे को लेकर तो सभी चिंतित रहते हैं, इसलिए लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि ऐसी कौन-सी जगह है जहां उन्हें अपना पैसा निवेश करना चाहिए और जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके. ऐसे में लोगों के पास तीन विकल्प होते हैं FD, RD और SIP. आइए जानते हैं इन तीनों विकल्पों में क्या अंतर है? 

आज के समय में कौन बचत नहीं करना चाहता है. हर कोई एक विकल्प ढूंढ रहा है अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए, साथ ही बचत करने के लिए भी. FD (फिक्स्ड डिपॉजिट), RD (रिकरिंग डिपॉजिट) और म्यूचुअल फंड SIP (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) पैसों की बचत या निवेश करने के लिए बेहतर विकल्प हैं. 

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FD क्या होती है?

फिक्स्ड डिपॉजिट एक बेहतर विकल्प है उनके लिए जो अपना पैसा सही जगह सुरक्षित रखना चाहते हैं और निवेश करना चाहते हैं. इसमें पैसे निवेश करने पर आपको तय समय पर ब्याज मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको FD में एकमुश्त राशि निवेश करनी होती है. इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का आपकी FD पर कोई असर नहीं पड़ता.

RD क्या होता है?

रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD भी एक बेहतर योजना है उनके लिए जो हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करना चाहते हैं. इसमें पहले से तय होता है कि आपको कितना लाभ मिलेगा. RD उनके लिए बेहतर विकल्प है जो छोटा-छोटा निवेश करके बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं.

SIP  क्या होती है?

अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की. इसमें आपको हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करनी होती है. लेकिन इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है. जिस वजह से इसमें निवेश करने पर जोखिम का सामना भी करना पड़ सकता है. इक्विटी म्यूचुअल फंड में अधिक रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है.

FD, RD और SIP में से क्या है बेहतर? 

अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो आपको अपने वित्तीय लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए. साथ ही जोखिम उठाने की क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए. अगर आप अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो FD और RD आपके लिए सही विकल्प हैं. वहीं दूसरी ओर, अगर आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न चाहिए, तो SIP आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है.

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Published at : 17 Jun 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Investment Fixed Deposit Systematic Investment Plan Recurring Deposit
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