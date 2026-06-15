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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFire Safety Tips: ये 7 बातें जहन में उतार लें, आग से बचेंगे आप और आपका घर, खुद सरकार ने बताए

Fire Safety Tips: ये 7 बातें जहन में उतार लें, आग से बचेंगे आप और आपका घर, खुद सरकार ने बताए

Fire Safety Tips: हाल फिलहाल में दिल्ली के कई जगहों पर आग लगने की खबर सामने आई है, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है. साथ ही कुछ सेफ्टी टिप्स भी शेयर की है.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 15 Jun 2026 05:27 PM (IST)
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  • निकास मार्ग और सीढ़ियां हमेशा खाली रखें।

Fire Safety Tips: राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में कई सारी आग लगने की घटनाओं के बारे में खबर सामने आई है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नागरिकों से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार राजधानी को आग लगने की दुर्घटनाओं से ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है.

सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दिल्ली में 15 मीटर तक ऊंची आवासीय इमारतों और स्टिल्ट पार्किंग वाली 17.5 मीटर तक की इमारतों के लिए फायर विभाग की NOC की आवश्यकता नहीं होती. ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है.

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1.इलेक्ट्रिक सामान में खरीबी को हल्के में न लें

सरकार ने चेतावनी दी है कि बार-बार वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, भारी उपकरण चलाने पर लाइट को धीमा-तेज होना या LED लाइट का झिलमिलाना, वायरिंग में खराबी का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में बिना किसी देरी के इलेक्ट्रिशियन से जांच कराने की सलाह दी गई है. 

2.घर के बिजली लोड पर दें ध्यान

घरों में ELCB, RCCB और सही रेटिंग वाले MCB लगाने पर खास जोर दिया गया है. साथ ही पुराने घरों में बढ़ते बिजली लोड के मुताबिक वायरिंग और मीटर की समय-समय पर जांच और अपग्रेड कराने को जरूरी बताया गया है.

3.वायरिंग को लेकर रहे सावधान

सरकारी अपील में कहा गया है कि वायरिंग के जोड़ सुरक्षित रखें और अस्थायी इंसुलेशन टेप पर निर्भर न रहें. साथ ही इन्हें पानी से काफी दूर रखें. 

4. बैटरी को भी रखें सुरक्षित

इसके अलावा लिथियम बैटरियों को सिर्फ खुली और हवादार जगह पर ही चार्ज करें.

5.एग्जिट गेट को खाली रखें

किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति के लिए सुरक्षित एग्जिट के लिए सीढ़ियों, मेन गेट और एग्जिट रास्तों को हमेशा खाली रखें. 

6.आग लगने पर लिफ्ट का इस्तेमाल न करें

इसके साथ ही साफ निर्देश दिए गए हैं कि आग लगने पर कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल न करें. 

7. RWA और फायर सेफ्टी पर निर्देश

सरकार ने यह भी कहा है कि रात के टाइम RWA अपने ब्लॉक के उन गेटों की जानकारी संबंधित फायर स्टेशन को दें, जो रात में खुले रहते हैं, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड को पहुंचने में कोई दिक्कत न हो.

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सरकार ने कहा है कि लोगों की छोटी सी सावधानी बड़े हादसों को रोक सकती है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वह इन सभी जरूरी बातों का पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाएं कम हो. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Jun 2026 05:27 PM (IST)
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Fire Safety Tips Utility News Delhi Government
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