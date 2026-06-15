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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीScam Alert: बिना OTP शेयर किए बैंक अकाउंट से पैसे कट गए? जानें पैसे वापस लाने के ये नए लीगल तरीके

Scam Alert: बिना OTP शेयर किए बैंक अकाउंट से पैसे कट गए? जानें पैसे वापस लाने के ये नए लीगल तरीके

Scam Alert: आजकल साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई बार तो ओटीपी शेयर किए बिना भी अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं. ऐसे में आपको अपने लीगल अधिकारों के बारे में जान लेना चाहिए.

By : सृष्टि | Updated at : 15 Jun 2026 10:31 AM (IST)
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Scam Alert: आजकल साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. वैसे तो लोग ओटीपी शेयर करके ठगी के शिकार बन जाते हैं लेकिन कई बार लोगों के बैंक अकाउंट से बिना OTP शेयर किए ही पैसे कट जाते हैं. ऐसे मामलों में घबराना लाजमी है. लेकिन आपको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, जिससे पैसे वापस मिल जाएंगे.

सबसे पहले क्या करें?

अगर आपके खाते से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है और पैसे निकले हैं तो तुरंत बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करें. आपको सबसे पहले तो डेबिट कार्ड और अकाउंट को ब्लॉक करवाना है.

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1930 पर करें शिकायत

साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें. जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी.

ऑनलाइन शिकायत

आप National Cyber Crime Reporting Portal पर जाकर भी ठगी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी देनी होती है और शिकायत लिखित रूप में दर्ज हो जाती है.

RBI के नियम क्या कहते हैं?

RBI के नियमों के अनुसार अगर ग्राहक की कोई गलती नहीं है और उसने समय पर शिकायत कर दी है, तो कई मामलों में बैंक ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई कर देते हैं.

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किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

  • बैंक स्टेटमेंट
  • ट्रांजैक्शन डिटेल
  • शिकायत नंबर
  • पहचान पत्र

भूलकर भी न करें ये गलती

फर्जी कॉल, लिंक या ऐप के जरिए बैंकिंग जानकारी साझा न करें. साथ ही किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन को नजरअंदाज न करें. साइबर ठगी होने पर तेजी से कार्रवाई करना ही सबसे बड़ा हथियार है. समय रहते शिकायत करने पर पैसा वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Jun 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Cyber Alert Utility News Cyber Scam
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