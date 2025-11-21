हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके घर को कितने बड़े फ्रिज की जरूरत, फैमिली साइज के हिसाब से ऐसे करें खरीदारी

आपके घर को कितने बड़े फ्रिज की जरूरत, फैमिली साइज के हिसाब से ऐसे करें खरीदारी

बहुत से लोग नया फ्रिज खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अक्सर फ्रिज खरीदते समय छोटी-छोटी बातों की अनदेखी कर देते हैं. यही छोटी लापरवाही बाद में आपके लिए महंगी साबित हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 21 Nov 2025 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर हर घर की एक जरूरी जरूरत बन चुका है. चाहे गर्मी का मौसम हो या मानसून, खाने-पीने की चीजों को ताजा रखना अब बिना फ्रिज के मुश्किल हो गया है. वॉटर प्यूरीफायर और वॉशिंग मशीन जैसे चीजों के बिना लोग कुछ समय तक काम चला सकते हैं, लेकिन फ्रिज के बिना दिन-प्रतिदिन की जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है. 

बहुत से लोग नया फ्रिज खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अक्सर फ्रिज खरीदते समय छोटी-छोटी बातों की अनदेखी कर देते हैं. यही छोटी लापरवाही बाद में आपके लिए महंगी साबित हो सकती है. इसलिए सही फ्रिज चुनना बहुत जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि आपके घर को कितने बड़े फ्रिज की जरूरत है और फैमिली साइज के हिसाब से कैसे खरीदारी करें. 

आपके घर को कितने बड़े फ्रिज की जरूरत?

सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आपके परिवार को कितने लीटर का फ्रिज चाहिए. यह मुख्य रूप से आपके परिवार के आकार पर निर्भर करता है.  अगर परिवार में सिर्फ आप और आपका पार्टनर हैं या आप अकेले रहते हैं, तो लगभग 200 लीटर तक का फ्रिज काफी होगा. ऐसे परिवारों के लिए 250 से 300 लीटर का फ्रिज सही रहता है. वहीं बड़े परिवारों के लिए 300 से 350 लीटर का फ्रिज यूजफुल है. यह बहुत बड़े परिवारों के लिए 400 लीटर या उससे ज्यादा क्षमता वाला फ्रिज खरीदना सही रहेगा. छोटा परिवार होने पर सिंगल-डोर फ्रिज या मिनी फ्रिज एकदम फिट बैठता है. वहीं बड़े परिवारों के लिए डबल-डोर या साइड-बाय-साइड फ्रिज ज्यादा सुविधाजनक होते हैं. 

फैमिली साइज के हिसाब से कैसे खरीदारी करें?

आज बाजार में फ्रिज कई तरह के डिजाइन, फीचर्स और स्टोरेज क्षमता के साथ अवेलेबल हैं, इसलिए अपनी जरूरत और घर की जगह के अनुसार ऑप्शन चुनना जरूरी है. अगर आपकी जरूरत 200 लीटर तक की है, जैसे कि एक या दो लोग रहते हैं, तो मिनी फ्रिज या सिंगल-डोर  फ्रिज आपके लिए यूजफुल होंगे. परिवार में 3 से 4 सदस्य होने पर आपको 250 से 300 लीटर क्षमता वाला डबल-डोर टॉप माउंटेड या बॉटम माउंटेड फ्रिज या फिर साइड-बाय-साइड फ्रिज लेना चाहिए.

वहीं बड़े परिवारों के लिए, जिसमें 4 से 5 लोग रहते हैं, 300 से 350 लीटर क्षमता वाले टॉप और बॉटम माउंटेड फ्रिज या 2 से 3 डोर साइड-बाय-साइड फ्रिज सुविधाजनक होते हैं. वहीं बहुत बड़े परिवारों, जिनमें 6 या उससे ज्यादा सदस्य हों, उनके लिए 400 लीटर या उससे ज्यादा क्षमता वाले साइड-बाय-साइड फ्रिज या फ्रेंच-डोर और 4-डोर फ्रिज सबसे यूजफुल ऑप्शन हैं. इस तरह, फ्रिज का टाइप और क्षमता आपके परिवार की जरूरत और घर की जगह दोनों के अनुसार चुना जाना चाहिए. 

Published at : 21 Nov 2025 03:23 PM (IST)
