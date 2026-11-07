FASTag का बैलेंस कट गया लेकिन गाड़ी टोल से नहीं गुजरी, क्या करें?

अगर आपकी गाड़ी घर या पार्किंग में खड़ी है और इसके बावजूद FASTag से टोल टैक्स कटने का मैसेज आ जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई बार बार तकनीकी गड़बड़ी या गलत जानकारी दर्ज होने की वजह से वाहन मालिकों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कुछ मामलों में टोल से गुजरे बिना ही FASTag से पैसे कट जाते हैं, तो काभी तय रकम से ज्यादा टोल वसूल लिया जाता है.

ऐसे मामले में वाहन मालिक गलत तरीके से काटी गई रकम वापस पाने के लिए शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके लिए नेशनल हाईवे हेल्पलाइन, ईमेल या FASTag जारी करने वाले बैंक के ऐप की मदद ली जा सकती है. आइए जानते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा मामला पेश आता है, तो आपको क्या करना चाहिए?

FASTag से बिना टोल गुजरे पैसे क्यों कटते हैं?

कभी-कभी टोल प्लाजा पर वाहन का FASTag ठीक से स्कैन नहीं हो पाता. ऐसी स्थिति में टोल ऑपरेटर मैनुअल तरीके से वाहन की जानकारी सिस्टम में दर्ज कर सकता है. इस दौरान गाड़ी का नंबर या दूसरी जानकारी गलत भरने पर किसी दूसरे वाहन के FASTag से पैसे कट सकते हैं. इसके अलावा तकनीकी गड़बड़ी के कारण भी गलत कटौती की शिकायत सामने आ सकती है.

शिकायत करने से पहले ये जानकारी रखें तैयार

FASTag से गलत पैसे कटने पर शिकायत दर्ज कराने से पहले कुछ जरूरी जानकारियां पहले से अपने पास रख लें. इससे शिकायत करने और मामले की जांच में आसानी होगी.

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर

FASTag आईडी या टैग आईडी

जिस टोल प्लाजा के नाम से पैसे कटे हैं, उसका नाम

पैसे कटने की तारीख और समय

ट्रांजैक्शन आईडी

बैंक से आए SMS या कटौती के मैसेज का स्क्रीनशॉट

FASTag से गलत पैसे कटने पर कहां करें शिकायत?

NHAI के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें: गलत टोल कटौती की शिकायत के लिए आप नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं. कॉल पर ऑपरेटर को पूरी जानकारी दें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं. शिकायत दर्ज होने के बाद मिलने वाला कंप्लेंट नंबर जरूर नोट कर लें.

ईमेल के जरिए करें शिकायत: आप अपनी शिकायत की जानकारी और ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लगाकर IHMCL को ईमेल भी भेज सकते हैं. इसके लिए ईमेल आईडी falsededuction@ihmcl.com का इस्तेमाल किया जा सकता है.

FASTag जारी करने वाले बैंक या ऐप से कैसे करें शिकायत?

सबसे पहले बैंक या FASTag ऐप खोलें.

Transaction History यानी लेनदेन का रिकॉर्ड देखें.

जिस ट्रांजैक्शन में गलत पैसे कटे हैं, उसे चुनें.

Dispute या Report Issue का ऑप्शन मिलने पर उस पर क्लिक करें.

मांगी गई जानकारी भरकर शिकायत सबमिट कर दें.

कितने दिन में वापस मिल सकते हैं पैसे?

आपके शिकायत करने के बाद संबंधित एजेंसी और FASTag जारी करने वाला बैंक ट्रांजैक्शन की जांच करेंगे. अगर जांच में गलत कटौती साबित होती है, तो कटी हुई रकम वापस की जा सकती है. जानकारी के मुताबिक, यह रकम 48 घंटे से लेकर 7 दिनों के भीतर FASTag वॉलेट या खाते में वापस आ सकता है.

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