न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस

न्यूजीलैंड ने टेस्ट वाले अंदाज में बैटिंग करते हुए 134 रन बनाए हैं. बारिश के कारण मैच देर से शुरू हुआ था, जिसके बाद कंडीशंस बल्लेबाजी के लिए और कठिन होती चली गईं. दूसरे वनडे मैच में डेरिल मिचेल ने तगड़ा जुझारूपन दिखाया, जिन्होंने एकदम टेस्ट वाली पारी खेलते हुए 104 गेंद में 55 रन बनाए.

134 रन, यह न्यूजीलैंड का अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए भारत के खिलाफ वनडे में सबसे कम स्कोर है. यह वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम पर भी न्यूजीलैंड का ODI में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर है. कीवी टीम को सस्ते में समेटने में गुरनूर बराड़ का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

ODI इतिहास का सबसे कम स्कोर (भारत के खिलाफ)

यह न्यूजीलैंड का अपनी सरजमीं पर खेलते हुए भारत के खिलाफ सबसे छोटा वनडे स्कोर है. इससे पहले टीम इंडिया के खिलाफ कीवी टीम का सबसे छोटा स्कोर 142 रन था. साल 1994 में कीवी टीम ऑकलैंड में खेलते हुए भारत के खिलाफ 142 रन बना पाई थी. उसके 32 साल बाद टीम इंडिया ने महज 134 रनों पर समेट दिया है.

134 रन - वेलिंगटन (2026)

142 रन - ऑकलैंड (1994)

157 रन - नेपियर (2019)

168 रन - वेलिंगटन (2003)

47-47 ओवर का हो रहा मैच

वेलिंगटन में लगातार बारिश के चलते दूसरा वनडे मैच एक घंटे देर से शुरू हुआ. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. हेनरी स्टेडियम आमतौर पर बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेता रहा है, इस बार बारिश के चलते स्थिति और भी मुश्किल हो गई. समय खराब हुआ, उसके चलते मैच को 47-47 ओवर कर कर दिया गया.

न्यूजीलैंड के 5 विकेट महज 53 रन पर गिर गए थे. उसके बाद डेरिल मिचेल और मिचेल सैंटनर की 59 रनों की साझेदारी ने जैसे-तैसे कीवी टीम को 100 के पार पहुंचाया. 112 के स्कोर पर डेरिल मिचेल 55 रन बनाकर आउट हो गए. उसके बाद बाकी सारे बल्लेबाज अगले 22 रनों के भीतर पवेलियन लौट गए.

यह भी पढ़ें:

गौतम गंभीर का बनाया 'बुलेटप्रूफ' प्लान न्यूजीलैंड में हुआ सफल, आलोचकों को करार जवाब