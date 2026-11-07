IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस

न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस

IND vs NZ 2nd ODI Score: न्यूजीलैंड की टीम दूसरे वनडे मैच में 134 रनों पर ऑलआउट हो गई है. यह न्यूजीलैंड का अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए भारत के खिलाफ सबसे कम ODI स्कोर है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड ने टेस्ट वाले अंदाज में बैटिंग करते हुए 134 रन बनाए हैं. बारिश के कारण मैच देर से शुरू हुआ था, जिसके बाद कंडीशंस बल्लेबाजी के लिए और कठिन होती चली गईं. दूसरे वनडे मैच में डेरिल मिचेल ने तगड़ा जुझारूपन दिखाया, जिन्होंने एकदम टेस्ट वाली पारी खेलते हुए 104 गेंद में 55 रन बनाए. 

134 रन, यह न्यूजीलैंड का अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए भारत के खिलाफ वनडे में सबसे कम स्कोर है. यह वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम पर भी न्यूजीलैंड का ODI में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर है. कीवी टीम को सस्ते में समेटने में गुरनूर बराड़ का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs NZ 2nd ODI Live Score: भारत के कब्जे में दूसरा वनडे, 134 पर ढेर न्यूजीलैंड; गुरनूर बरार ने लिए 4 विकेट
LIVE: भारत के कब्जे में दूसरा वनडे, 134 पर ढेर न्यूजीलैंड; गुरनूर बरार ने लिए 4 विकेट
क्रिकेट
गौतम गंभीर का बनाया 'बुलेटप्रूफ' प्लान न्यूजीलैंड में हुआ सफल, आलोचकों को करार जवाब
गौतम गंभीर का बनाया 'बुलेटप्रूफ' प्लान न्यूजीलैंड में हुआ सफल, आलोचकों को करार जवाब
क्रिकेट
सैंडपेपर कांड में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम थी शामिल! उस्मान ख्वाजा के खुलासे से बवाल
सैंडपेपर कांड में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम थी शामिल! उस्मान ख्वाजा के खुलासे से बवाल
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का संन्यास, अब IPL में खेलेंगे या नहीं? खुद किया साफ
मोहम्मद शमी का संन्यास, अब IPL में खेलेंगे या नहीं? खुद किया साफ

ODI इतिहास का सबसे कम स्कोर (भारत के खिलाफ)

यह न्यूजीलैंड का अपनी सरजमीं पर खेलते हुए भारत के खिलाफ सबसे छोटा वनडे स्कोर है. इससे पहले टीम इंडिया के खिलाफ कीवी टीम का सबसे छोटा स्कोर 142 रन था. साल 1994 में कीवी टीम ऑकलैंड में खेलते हुए भारत के खिलाफ 142 रन बना पाई थी. उसके 32 साल बाद टीम इंडिया ने महज 134 रनों पर समेट दिया है.

134 रन - वेलिंगटन (2026)

142 रन - ऑकलैंड (1994)

157 रन - नेपियर (2019)

168 रन - वेलिंगटन (2003)

47-47 ओवर का हो रहा मैच

वेलिंगटन में लगातार बारिश के चलते दूसरा वनडे मैच एक घंटे देर से शुरू हुआ. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. हेनरी स्टेडियम आमतौर पर बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेता रहा है, इस बार बारिश के चलते स्थिति और भी मुश्किल हो गई. समय खराब हुआ, उसके चलते मैच को 47-47 ओवर कर कर दिया गया.

न्यूजीलैंड के 5 विकेट महज 53 रन पर गिर गए थे. उसके बाद डेरिल मिचेल और मिचेल सैंटनर की 59 रनों की साझेदारी ने जैसे-तैसे कीवी टीम को 100 के पार पहुंचाया. 112 के स्कोर पर डेरिल मिचेल 55 रन बनाकर आउट हो गए. उसके बाद बाकी सारे बल्लेबाज अगले 22 रनों के भीतर पवेलियन लौट गए.

यह भी पढ़ें:

गौतम गंभीर का बनाया 'बुलेटप्रूफ' प्लान न्यूजीलैंड में हुआ सफल, आलोचकों को करार जवाब

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Gurnoor Brar IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NZ 2nd ODI Live Score: भारत के कब्जे में दूसरा वनडे, 134 पर ढेर न्यूजीलैंड; गुरनूर बरार ने लिए 4 विकेट
LIVE: भारत के कब्जे में दूसरा वनडे, 134 पर ढेर न्यूजीलैंड; गुरनूर बरार ने लिए 4 विकेट
क्रिकेट
गौतम गंभीर का बनाया 'बुलेटप्रूफ' प्लान न्यूजीलैंड में हुआ सफल, आलोचकों को करार जवाब
गौतम गंभीर का बनाया 'बुलेटप्रूफ' प्लान न्यूजीलैंड में हुआ सफल, आलोचकों को करार जवाब
क्रिकेट
सैंडपेपर कांड में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम थी शामिल! उस्मान ख्वाजा के खुलासे से बवाल
सैंडपेपर कांड में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम थी शामिल! उस्मान ख्वाजा के खुलासे से बवाल
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का संन्यास, अब IPL में खेलेंगे या नहीं? खुद किया साफ
मोहम्मद शमी का संन्यास, अब IPL में खेलेंगे या नहीं? खुद किया साफ
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
दिल्ली NCR
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
ओटीटी
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
टेक्नोलॉजी
iQOO Z12 Lite 5G : 8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget