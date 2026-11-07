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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीदिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़

दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़

दिवाली की छुट्टियों में अगर आप कुछ नया और मजेदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इस बार आपके पास कई ऑप्शन हैं. सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक, कई नई फिल्में रिलीज हुई हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 10:47 AM (IST)
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दिवाली का वीकेंड आ गया है और अगर आप भी छुट्टियों में परिवार के साथ कुछ अच्छा देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए कई नए ऑप्शन मौजूद हैं. इस बार सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक, एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज मिलने वाला है.

कई नई फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही हैं, तो कुछ ओटीटी पर दस्तक दे चुकी हैं. ऐसे में आप अपनी पसंद के हिसाब से फिल्में चुन सकते हैं और परिवार के साथ घर बैठे या सिनेमाघर में अपना वीकेंड यादगार बना सकते हैं.

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'रामायण'
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म में भारतीय महाकाव्य रामायण की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. बड़े पर्दे पर इस भव्य कहानी को देखने के लिए ये दिवाली वीकेंड का अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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'हैवान'
अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि इस फिल्म को थिएटर्स में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये फ्लॉप साबित हुई. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस क्राइम थ्रिलर में सैफ अली खान ने एक नेत्रहीन मार्शल आर्टिस्ट श्याम राणे का किरदार निभाया है, जबकि अक्षय कुमार विलेन परशुराम गोखले के रोल में नजर आए हैं. अब 6 नवंबर से इसे सोनी लिव पर देखा जा सकता है. 

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'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'
तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. यह एक हॉरर-थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी रहस्यमयी जंगल और उससे जुड़े डरावने रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमती है. ये प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़

'दिलवाली दिवाली'
एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जो दिवाली के मौके पर रिश्तों, प्यार और परिवार की अहमियत को दिखाती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और छुट्टियों में परिवार के साथ देखने के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
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