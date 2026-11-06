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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीवाराणसी रोपवे: 16 मिनट के भीतर मात्र 50 रुपए में होंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन

वाराणसी रोपवे: 16 मिनट के भीतर मात्र 50 रुपए में होंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन

काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने हैं तो आपके लिए एक खास जानकारी है. कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक पहुंचने के लिए जल्द ही शहर में रोपवे सेवा शुरू होने जा रही है. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Nov 2026 09:26 PM (IST)
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अक्सर लोग छुट्टियों के दौरान कही घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं. अगर किसी को बर्फ देखनी होती है तो लोग शिमला-मनाली जाने की सोचते हैं और वहीं अगर किसी को किसी तीर्थस्थल जाना होता है तो केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी कई प्रसिद्ध जगहों पर जाना पसंद करते हैं.

इन्हीं में से एक जगह काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, जिसके दर्शन करना हर कोई चाहता है. अगर आप भी वाराणसी जाने की सोच रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं या फिर आप वाराणसी में ही रहते हैं तो आपके लिए एक खास जानकारी है.

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दरअसल, कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक पहुंचने के लिए जल्द ही शहर में रोपवे सेवा शुरू होने जा रही है. रोपवे शुरू होने के बाद कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया पहुंचने के लिए कुछ ही मिनट लगेंगे. ऐसे में अब सवाल है कि आखिर इसका किराया कितना होगा?

रोपवे का रूट जानें

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस रोपवे का रूट क्या है तो इसका रूट कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर काशी विद्यापीठ और रशयात्रा होते हुए गोदौलिया तक जाएगा. यानी अब जिन लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने हैं तो उन्हें घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसना नहीं पड़ेगा. उनका सफर रोपवे की मदद से 15 से 16 मिनट में पूरा हो सकेगा. वे रोपवे की मदद से आसानी से मंदिर पहुंच सकेंगे. ऐसे में जानते हैं कि आखिर इसका किराया कितना देना होगा?

50 रुपए में होंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन

बता दें कि इस रोपवे का किराया तय किया जा चुका है. अगर आप कैंट से गोदोलिया रोपवे से जाना चाहते हैं तो आपको कैंट से गोदौलिया तक पूरे सफर के लिए 50 रुपये देने होंगे. हां, लेकिन ये किराया सभी लोगों के लिए एक समान नहीं होगा. यानी जिन लोगों के पास पास होगा, उनको किराए में छूट मिलेगी.अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर रोपवे सेवा आम लोगों के लिए कब से शुरू की जाएगी.

ट्रायल रन हुआ शुरू 

बता दें कि रोपवे का काम काफी हद तक पूरा हो गया है और रथयात्रा से गौदोलिया के बीच ट्रायल भी किया जा रहा है. अगर बात करें रोपवे के शुरू होने की तो इसे 24 नवंबर के आसपास शुरू किया जा सकता है. हां, लेकिन रोपवे सेवा कब से शुरू होगी, इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है. 

पास वालों को मिलेगी छूट

अगर आपके पास काशी स्मार्ट पास होगा तो ऐसे यात्रियों को टिकट पर 20 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी. वहीं काशी विद्यापीठ से रथयात्रा के बीच सफर करने पर 20 रुपये देने होंगे. यानी अब सस्ते में और बिना जाम में फंसे टूरिस्ट से  लेकर वहां के निवासी भी रोपवे के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Ropeway Utility News VARANASI
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