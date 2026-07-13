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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: बंद होगा 14 किलो का पुराना गैस सिलेंडर! सरकार ने कर ली तैयारी, पब्लिक को मिलेगा ये ऑप्शन

LPG News: बंद होगा 14 किलो का पुराना गैस सिलेंडर! सरकार ने कर ली तैयारी, पब्लिक को मिलेगा ये ऑप्शन

LPG Cylinder News: अब तक बाजार में 14 किलो और 5 किलों के घरेलू गैस सिलेंडर मिला करते थे. लेकिन अब जल्दी ही 10 किलो के सिलेंडर भी बाजार में आन वाले हैं. आइये जानते हैं क्या है पूरी खबर.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 13 Jul 2026 06:17 PM (IST)
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LPG News: घरेलू गैस सिलेंडर के बारे में जब भी बात होती है तो 14 किलो का पारपरिक गैस सिलेंडर जो लाल रंग का होता है वही याद आता है. ये गैस सिलेंडर लोहे का बना होता है जो दशकों से लोगों के घरों में पाया जाता रहा है. लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कि ये गैस सिलेंडर आने वाले समय में जल्दी ही बंद हो जाएंगे. क्योंकि तेल कंपनियां इसकी जगह पर 10 किलो के कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च करने का प्लान बना रही है.

तेल कंपनियों का नया प्लान
दरअसल तेल कंपनियां ये नया प्लान लेकर आ रही हैं कि वो अब 14 किलो का पारंपरिक गैस सिलेंडर नहीं बल्कि 10 किलो का गैस सिलेंडर बेचेंगी. ये जनता के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है. ये कंपोजिट सिलेंडर पारंपरिक सिलेंडर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि ये बतौर ऑप्शन लोगों के लिए मौजूद रहेगा. पारंपरिक गैस सिलेंडर को बंद करने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं किया गया है.

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लोहे का नहीं इस मटेरियल का होगा नया गैस सिलेंडर
हालांकि फिलहाल कंपनियां इसे लेकर बात कर रही हैं. कंपोजिट गैस सिलेंडर 10 किलो का होगा और ये लोहे का नहीं होगा बल्कि इसे बनाने के लिए फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया जाएगा. ये गैस सिलेंडर वजन में हल्का होगा और पारंपरिक गैस सिलेंडर से भी बिलकुल अलग होगा. इसे प्लास्टिक और फाइबल ग्लास से मिलकर बनाया जाने वाला है.

लोगों को होगा फायदा
इस गैस सिलेंडर से लोगों को काफी फायदा होगा. खासतौर से उन लोगों को जो ऊंची इमारत पर रहते हैं. तो वहीं गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वालों को भी इसे पहुंचाने में आसानी होगी. इसके अलावा ये गैस सिलेंडर उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो कम खपत करते हैं या फिर जिनके घर में कम मेंबर हैं. तो वहीं छोटे- मोटे ठेले लगाने वाले, चाय की दुकान वालों के लिए ये गैस सिलेंडर अच्छा विकल्प रहने वाला है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 13 Jul 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Composite Gas Cylinder LPG News 10 Kg Gas Cylinder
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