CCTV Rules: घर के बाहर सीसीटीवी लगाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो हो सकती है भारी मुसीबत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑडियो रिकॉर्डिंग से बचें और पड़ोसी की लिखित सहमति आवश्यक है।

CCTV Rules: बढ़ते क्राइम को देखते हुए कई लोग अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं. वहीं, कुछ लोग घर में मेड के आने-जाने या फिर सुरक्षा के नजरिये से अपने घर के अंदर भी कैमरे लगवा लेते हैं. कैमरा लगवाना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि लोग इसे अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए लगवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैमरा लगवाते समय कुछ जरूरी नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कैमरे का एंगल सही रखें

CCTV कैमरा कभी भी लगाए तो उसका फोकस सिर्फ आपके ही सामान पर होना चाहिए.

अगर आपके घर के बाहर आपका कोई वाहन खड़ा हो तो आपके कैमरे का फोकस उस पर ही होना चाहिए.

कैमरा कभी भी आपके पड़ोसी के गेट और खिड़की की तरफ रिकॉर्ड न कर रहा हो, क्योंकि इसे निजता का उल्लंघन माना जाएगा.

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गलत तरीके से कैमरा लगवाने पर हो सकती है कार्रवाई

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को निजता का अधिकार मिला है.

ऐसे में अगर कोई आपकी पर्सनल गातिविधियों को रिकॉर्ड करता है तो यह गलत है.

ऐसा करने पर कार्रवाई तक की जा सकती है.

मामला गंभीर होने पर जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

वीडियो ही नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग करना भी है गलत

आजकल कई सीसीटीवी में आवाज भी रिकॉर्ड होती है. ऐसे में अगर कैमरा किसी पड़ोसी की पर्सनल बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा है तो यह भी निजता का उल्लंघन माना जाता है. इसलिए ऐसा करना भी आपके लिए गलत हो सकता है.

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CCTV लगवाते समय रखें इन बातों का खास ध्यान