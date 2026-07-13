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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCCTV Rules: घर के बाहर सीसीटीवी लगाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो हो सकती है भारी मुसीबत

CCTV Rules: घर के बाहर सीसीटीवी लगाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो हो सकती है भारी मुसीबत

CCTV Rules: क्या आपके भी घर के सामने CCTV कैमरा लगा हुआ है? तो यह खबर आपके काम की है. अगर आपने गलत तरीके से कैमरा लगवाया है तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. जानिए कैसे?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Jul 2026 07:32 PM (IST)
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  • ऑडियो रिकॉर्डिंग से बचें और पड़ोसी की लिखित सहमति आवश्यक है।

CCTV Rules: बढ़ते क्राइम को देखते हुए कई लोग अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं. वहीं, कुछ लोग घर में मेड के आने-जाने या फिर सुरक्षा के नजरिये से अपने घर के अंदर भी कैमरे लगवा लेते हैं. कैमरा लगवाना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि लोग इसे अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए लगवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैमरा लगवाते समय कुछ जरूरी नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कैमरे का एंगल सही रखें

  • CCTV कैमरा कभी भी लगाए तो उसका फोकस सिर्फ आपके ही सामान पर होना चाहिए.
  • अगर आपके घर के बाहर आपका कोई वाहन खड़ा हो तो आपके कैमरे का फोकस उस पर ही होना चाहिए.
  • कैमरा कभी भी आपके पड़ोसी के गेट और खिड़की की तरफ रिकॉर्ड न कर रहा हो, क्योंकि इसे निजता का उल्लंघन माना जाएगा. 

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गलत तरीके से कैमरा लगवाने पर हो सकती है कार्रवाई

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को निजता का अधिकार मिला है.
  • ऐसे में अगर कोई आपकी पर्सनल गातिविधियों को रिकॉर्ड करता है तो यह गलत है.
  • ऐसा करने पर कार्रवाई तक की जा सकती है.  
  • मामला गंभीर होने पर जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

वीडियो ही नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग करना भी है गलत

आजकल कई सीसीटीवी में आवाज भी रिकॉर्ड होती है. ऐसे में अगर कैमरा किसी पड़ोसी की पर्सनल बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा है तो यह भी निजता का उल्लंघन माना जाता है. इसलिए ऐसा करना भी आपके लिए गलत हो सकता है. 

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CCTV लगवाते समय रखें इन बातों का खास ध्यान

  • हमेशा आपके कैमरे का फोकस आपके मुख्य गेट पर ही हो.
  • सीसीटीवी को सिर्फ सुरक्षा के नजरिये से लगवाएं.
  • किसी दूसरे व्यक्ति की पर्सनल चीजों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी न लगवाएं.
  • अगर आपके कैमरे की रेंज में पड़ोसी का घर आता है तो पहले उनसे लिखित में NOC यानी सहमति लें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Utility News CCTV Camera Camera Rules
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