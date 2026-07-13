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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीConfirm Ticket Scam: कन्फर्म ट्रेन टिकट दिलाने का दावा? पहले जान लें ये सच, वरना हो जाएंगे ठगी का शिकार

Confirm Ticket Scam: कन्फर्म ट्रेन टिकट दिलाने का दावा? पहले जान लें ये सच, वरना हो जाएंगे ठगी का शिकार

Train Ticket Scam: ट्रेन से सफर करते हैं तो जान लें, आजकल ट्रेन का कन्फर्म टिकट दिलवाने के नाम पर साइबर ठगी हो रही है. इसलिए इससे बचने के लिए पहले ही कुछ जरूरी बातों के बारे में जान लीजिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Jul 2026 08:29 PM (IST)
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  • ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें।

Train Ticket Scam: ट्रेन का सफर तो बड़ा मजेदार होता है, लेकिन इसका कन्फर्म टिकट मिलना किसी मुसीबत से कम नहीं है. कई लोग तीन-चार महीने पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ लोग जल्दी में कन्फर्म टिकट दिलाने का दावा करने लगते हैं और लोग उनकी बातों में आकर एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार भी हो जाते हैं. अगर आपके भी पास कोई कॉल या मैसेज आता है तो उसे सच समझने की गलती न करें. वह साइबर ठगी का तरीका हो सकता है.

कैसे होती है ठगी?

सबसे जरूरी बात यह है कि भारतीय रेलवे या फिर IRCTC कभी भी फोन, मैसेज के जरिए पैसे लेकर वेटिंग टिकट कंफर्म कराने का ऑफर कभी नहीं देता है. अगर कोई व्यक्ति कॉल या मैसेज के जरिए आपसे दावा करता है कि वह ज्यादा पैसे लेकर आपको कन्फर्म टिकट दिलवा सकता है तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें.  

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इन बातों का रखें ध्यान

  • कभी भी किसी अनजान नंबर पर विश्वास न करें.
  • UPI या किसी भी माध्यम से पैसे किसी को न भेजें.
  • अगर किसी नंबर से आपके पास कन्फर्म टिकट करवाने के नाम का कोई भी लिंक आता है तो उसपर क्लिक न करें.
  • अपनी बैंकिंग या पर्सनल जानकारी कभी भी किसी के साथ शेयर न करें.
  • अगर आपके पास व्हाट्सएप पर कोई टिकट कन्फर्म होने का स्क्रीनशॉट भेजता है तो उसे सच न मानें.
  • जब भी टिकट बुक करें तो उसे हमेशा IRCTC की वेबसाइट से ही करें.

ठगी होने पर करें ये काम

अगर आप गलती से टिकट स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो बिना समय गंवाएं जल्द से जल्द 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें. इसके अलावा आप National Cyber Crime Portal पर शिकायत कर सकते हैं. इसके साथ ही जितनी जल्दी हो सके आप तुरंत बैंक को सूचना दें और ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करवा दें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Jul 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC Confirmed Ticket INDIAN RAILWAYS Train Ticket Scam
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