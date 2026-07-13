Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें।

Train Ticket Scam: ट्रेन का सफर तो बड़ा मजेदार होता है, लेकिन इसका कन्फर्म टिकट मिलना किसी मुसीबत से कम नहीं है. कई लोग तीन-चार महीने पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ लोग जल्दी में कन्फर्म टिकट दिलाने का दावा करने लगते हैं और लोग उनकी बातों में आकर एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार भी हो जाते हैं. अगर आपके भी पास कोई कॉल या मैसेज आता है तो उसे सच समझने की गलती न करें. वह साइबर ठगी का तरीका हो सकता है.

कैसे होती है ठगी?

सबसे जरूरी बात यह है कि भारतीय रेलवे या फिर IRCTC कभी भी फोन, मैसेज के जरिए पैसे लेकर वेटिंग टिकट कंफर्म कराने का ऑफर कभी नहीं देता है. अगर कोई व्यक्ति कॉल या मैसेज के जरिए आपसे दावा करता है कि वह ज्यादा पैसे लेकर आपको कन्फर्म टिकट दिलवा सकता है तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें.

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इन बातों का रखें ध्यान

कभी भी किसी अनजान नंबर पर विश्वास न करें.

UPI या किसी भी माध्यम से पैसे किसी को न भेजें.

अगर किसी नंबर से आपके पास कन्फर्म टिकट करवाने के नाम का कोई भी लिंक आता है तो उसपर क्लिक न करें.

अपनी बैंकिंग या पर्सनल जानकारी कभी भी किसी के साथ शेयर न करें.

अगर आपके पास व्हाट्सएप पर कोई टिकट कन्फर्म होने का स्क्रीनशॉट भेजता है तो उसे सच न मानें.

जब भी टिकट बुक करें तो उसे हमेशा IRCTC की वेबसाइट से ही करें.

ठगी होने पर करें ये काम

अगर आप गलती से टिकट स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो बिना समय गंवाएं जल्द से जल्द 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें. इसके अलावा आप National Cyber Crime Portal पर शिकायत कर सकते हैं. इसके साथ ही जितनी जल्दी हो सके आप तुरंत बैंक को सूचना दें और ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करवा दें.

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