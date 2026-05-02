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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या 1000 से बढ़कर 7500 होगी न्यूनतम पेंशन? करोड़ों कर्मचारियों की जगी उम्मीद, जानें ताजा अपडेट

क्या 1000 से बढ़कर 7500 होगी न्यूनतम पेंशन? करोड़ों कर्मचारियों की जगी उम्मीद, जानें ताजा अपडेट

EPFO Rules: रिटायरमेंट के बाद पेंशन से जूवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रही है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 02 May 2026 10:49 PM (IST)
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EPFO EPS Scheme: रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों के लिए मासिक पेंशन उनके जीवन यापन करने का एकमात्र साधन है. आज के समय में महज 1000 रुपये की पेंशन यदि मिलती है, तो उससे क्या ही होता है. बढ़ती हुई महंगाई के दौर में अब सरकार ने पेंशन भोगियों को थोड़ी राहत देने के बारे में सोचा है. क्योंकि सरकार अब पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के बारे में सोच रही है.

कितनी बढ़ेगी पेंशन?
सूत्रों की मानें तो सरकार फिलहाल कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये किए जाने पर विचार कर रही है. ये मांग लंबे समय से श्रमिक संगठन उठा रहा है. इनका कहा है कि मौजूदा पेंशन राशि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इस प्रस्ताव को एक संसदीय समिति का समर्थन भी मिल चुका है, जिससे इसे और मजबूती मिली है. हालांकि, अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर फैसला लिया जाएगा और जो भी फैसला होगा वो पेंशनभोगियो के हित में ही होगा.

ये भी पढ़ें: प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेंगे 15000, इस राज्य ने किया तोहफे का ऐलान, कैसे मिलेगा फायदा?

EPS-95 के तहत पेंशन पाने वालों को होगा फायदा
यदि ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा EPS-95 के तहत पेंशन पाने वाले लोगों को मिलेगा, जिसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कम आय वर्ग से आते हैं. उनके लिए पेंशन में थोड़ी सी भी वृद्धि रोजमर्रा के खर्च, इलाज और बढ़ती महंगाई को संभालने में काफी मदद कर सकती है.

EPFO से पैसा निकालना होगा आसान
पेंशन बढ़ाने के अलावा EPFO से पैसे निकालने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर काम किया जा रहा है. जल्द ही एटीएम के जरिए PF का पैसा निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है, जिससे लोगों को ईपीएफ का पैसा जल्दी और बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा. इसके अलावा, PF जमा पर 8.25% ब्याज देने का प्रस्ताव भी है, हालांकि इसे अभी मंजूरी मिलनी बाकी है.

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बता दें कि ईपीएफओ लगातार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर रहा है. इसमें समय के साथ अपन जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया है. अब डिजिटल सिस्टम और ऑटोमेशन की प्रक्रिया में तेजी आई है और ये काफी आसान भी हो गई है. हालांकि फिलहाल लोगों की नजर केवल पेंशन बढ़ने के फैसले पर है. देखते हैं आने वाले दिनों में लोगों को आर्थिक राहत मिल पाएगी या नहीं.

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Published at : 02 May 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
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