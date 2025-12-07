हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटोल बूथ पर अब बिना रुके पैसे कटेंगे, नया FASTag सिस्टम जल्द होगा लागू, जानें कैसे करेगा काम

टोल बूथ पर अब बिना रुके पैसे कटेंगे, नया FASTag सिस्टम जल्द होगा लागू, जानें कैसे करेगा काम

Electronic Toll Plaza: टोल पर अब गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नया FASTag और ANPR आधारित सिस्टम चलते गाड़ी की पहचान कर सीधे अकाउंट से टोल काट देगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 07 Dec 2025 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

Electronic Toll Plaza: टोल प्लाजा पर अक्सर आपने देखा होगा टोल चुकाने के लिए लंबी-लंबी लाइन लगी रहती है. और आप ऐसे रूटों पर जाएं जहां लोगों का ज्यादा आना-जाना होता है. वहां तो काफी देर इंतजार करना पड़ जाता है. अब टोल बूथ पर लंबी लाइनों और घंटों इंतजार का अंत होने वाला है. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि अगले साल से देशभर के टोल बूथ हट जाएंगे और उनकी जगह एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू होगा.

 अब आपको अपनी गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा. इससे वक्च की बचत होगी. ईंधन की खपत कम होगी और हाईवे का सफर पहले से तेज और आसान बन जाएगा. यह बदलाव लाखों यात्रियों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है. चलिए आपको बताते हैं कैसे काम करेगा नया सिस्टम.

नया सिस्टम पर टोल कैसे कटेगा?

सरकार देश में जल्द ही मल्टी लेन फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू कर रही है. जो पूरी तरह  बैरियर फ्री होगा. इसमें RFID बेस्ड फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR के साथ AI टेक्नोलॉजी काम करेगी. 

यह भी पढ़ें: सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं रूम हीटर तो रहें सावधान, सोते-साते आ सकती है मौत; ध्यान रखें ये सेफ्टी टिप्स

फास्टैग आपकी गाड़ी के शीशे पर रहेगा और लिंक्ड अकाउंट से टोल कट जाएगा. जबकि ANPR कैमरे आपकी नंबर प्लेट स्कैन करके. AI की मदद से पहचान करेंगे और टोल कटवाएंगे. अगर FASTag काम न करे तो भी सिस्टम वाहन की पहचान कर लेगा और टोल अपने आप कट जाएगा.

NPCI NETC प्लेटफॉर्म और टेस्टिंग

NPCI का NETC प्लेटफॉर्म पूरे देश के टोल कलेक्शन को एक ही यूनिफाइड सिस्टम में जोड़ता है. नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फास्टैग और ANPR इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे. सरकार ने इसे पहले 10 टोल प्लाजा पर टेस्ट किया. जहां परिणाम अच्छे रहे. इसको अगले चरण में चुनिंदा प्लाजा पर लागू किया जा रहा है और सफल परीक्षण के बाद इसे धीरे-धीरे पूरे देश में फैलाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: सीनियर सिटीजंस के लिए रेलवे ने बदले नियम, अब निचली बर्थ पाना होगा पहले से आसान

आम लोगों को होगा फायदा

इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों के लिए यह है कि अब टोल पर गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं होगी. वाहन बिना रुके आगे बढ़ेगा, जिससे ईंधन की बचत होगी और लंबी लाइनों का झंझट खत्म होगा. ट्रैफिक स्मूथ रहेगा, समय बचेगा और सफर आरामदायक होगा. हॉर्न, भीड़ और टोल बूथ पर होने वाली परेशानी अब खत्म हो जाएगी. जिससे हाईवे यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और तनाव-मुक्त हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम

Published at : 07 Dec 2025 04:56 PM (IST)
Tags :
Toll Tax Toll Plaza Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
पंजाब
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान का AAP ने किया समर्थन, 'ये साबित हो गया कि कांग्रेस देश की...'
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान का AAP ने किया समर्थन, 'ये साबित हो गया कि कांग्रेस देश की...'
ओटीटी
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
Advertisement

वीडियोज

Indigo की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी, 550 से ज्यादा फ्लाइट रद्द
Khabar Filmy Hai: Kalki फिल्म क्यों बनी हॉट टॉपिक
Saas Bahu aur Saazish: Big Boss का आज होगा ग्रैंड फिनाले
Aviation में Adani का सबसे बड़ा कदम! क्या India बन रहा है Global Aviation Hub?
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटने पर आ गया Palash Muchhal का पहला बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
पंजाब
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान का AAP ने किया समर्थन, 'ये साबित हो गया कि कांग्रेस देश की...'
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान का AAP ने किया समर्थन, 'ये साबित हो गया कि कांग्रेस देश की...'
ओटीटी
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
इंडिया
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
हेल्थ
Eye Blackout Symptoms: आंख के सामने अचानक छा जाता है अंधेरा, कहीं इन बीमारियों की शुरुआत तो नहीं?
आंख के सामने अचानक छा जाता है अंधेरा, कहीं इन बीमारियों की शुरुआत तो नहीं?
ट्रेंडिंग
सुप्रिया सुले से लेकर कंगना तक, बीजेपी सांसद के घर की शादी में एक मंच पर पक्ष विपक्ष ने लगाए ठुमके
सुप्रिया सुले से लेकर कंगना तक, बीजेपी सांसद के घर की शादी में एक मंच पर पक्ष विपक्ष ने लगाए ठुमके
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget