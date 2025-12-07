टोल बूथ पर अब बिना रुके पैसे कटेंगे, नया FASTag सिस्टम जल्द होगा लागू, जानें कैसे करेगा काम

Electronic Toll Plaza: टोल प्लाजा पर अक्सर आपने देखा होगा टोल चुकाने के लिए लंबी-लंबी लाइन लगी रहती है. और आप ऐसे रूटों पर जाएं जहां लोगों का ज्यादा आना-जाना होता है. वहां तो काफी देर इंतजार करना पड़ जाता है. अब टोल बूथ पर लंबी लाइनों और घंटों इंतजार का अंत होने वाला है. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि अगले साल से देशभर के टोल बूथ हट जाएंगे और उनकी जगह एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू होगा.

अब आपको अपनी गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा. इससे वक्च की बचत होगी. ईंधन की खपत कम होगी और हाईवे का सफर पहले से तेज और आसान बन जाएगा. यह बदलाव लाखों यात्रियों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है. चलिए आपको बताते हैं कैसे काम करेगा नया सिस्टम.

नया सिस्टम पर टोल कैसे कटेगा?

सरकार देश में जल्द ही मल्टी लेन फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू कर रही है. जो पूरी तरह बैरियर फ्री होगा. इसमें RFID बेस्ड फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR के साथ AI टेक्नोलॉजी काम करेगी.

फास्टैग आपकी गाड़ी के शीशे पर रहेगा और लिंक्ड अकाउंट से टोल कट जाएगा. जबकि ANPR कैमरे आपकी नंबर प्लेट स्कैन करके. AI की मदद से पहचान करेंगे और टोल कटवाएंगे. अगर FASTag काम न करे तो भी सिस्टम वाहन की पहचान कर लेगा और टोल अपने आप कट जाएगा.

NPCI NETC प्लेटफॉर्म और टेस्टिंग

NPCI का NETC प्लेटफॉर्म पूरे देश के टोल कलेक्शन को एक ही यूनिफाइड सिस्टम में जोड़ता है. नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फास्टैग और ANPR इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे. सरकार ने इसे पहले 10 टोल प्लाजा पर टेस्ट किया. जहां परिणाम अच्छे रहे. इसको अगले चरण में चुनिंदा प्लाजा पर लागू किया जा रहा है और सफल परीक्षण के बाद इसे धीरे-धीरे पूरे देश में फैलाया जाएगा.

आम लोगों को होगा फायदा

इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों के लिए यह है कि अब टोल पर गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं होगी. वाहन बिना रुके आगे बढ़ेगा, जिससे ईंधन की बचत होगी और लंबी लाइनों का झंझट खत्म होगा. ट्रैफिक स्मूथ रहेगा, समय बचेगा और सफर आरामदायक होगा. हॉर्न, भीड़ और टोल बूथ पर होने वाली परेशानी अब खत्म हो जाएगी. जिससे हाईवे यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और तनाव-मुक्त हो जाएगी.

