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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगर्मी में बिजली बिल की टेंशन खत्म! एसी और फ्रिज के इस्तेमाल में अपनाएं ये 5 सीक्रेट ट्रिक्स

गर्मी में बिजली बिल की टेंशन खत्म! एसी और फ्रिज के इस्तेमाल में अपनाएं ये 5 सीक्रेट ट्रिक्स

How to Reduce Electricity Bill: गर्मी में AC, कूलर और फ्रिज का ज्यादा इस्तेमाल होने से बिजली बिल बढ़ता है, लेकिन सही तरीके अपनाकर इसे कम किया जा सकता है. जानिए कुछ जरूरी बातें.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Apr 2026 10:26 AM (IST)
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  • AC को 24-26 डिग्री सेल्सियस पर चलाएं, खिड़की-दरवाजे बंद रखें।
  • AC फिल्टर साफ रखें, पंखे के साथ इस्तेमाल करें।
  • फ्रिज बार-बार न खोलें, गर्म खाना न रखें।
  • कूलर को हवादार जगह पर चलाएं, पैड साफ रखें।

How to Reduce Electricity Bill: गर्मी का मौसम आने के बाद घरों में AC, कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बिजली का बिल भी ज्यादा आने लगता है. ऐसे में काफी लोगों को यही लगता है कि ज्यादा बिल आने का कारण सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल करना है. सच तो यह है कि हमारे इस्तेमाल करने का तरीका भी ज्यादा बिल आने का कारण होता है, लेकिन अगर हम अपनी कुछ आदतों को बदल दें तो आपका बिजली का बिल कम आ सकता है.

AC चलाने का सही तरीका क्या है?

गर्मी से राहत पाने के लिए AC सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता होता कि इसे सही तरीके से चलाते कैसे है. कुछ ध्यान रखने वाली बातें जैसे...

  • याद रखें कि AC को 16-18°C पर चलाने से बचें, क्योंकि इससे कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है.
  • 24-26°C का तापमान सबसे सही और किफायती माना जाता है.
  • जब भी आप AC चलाते है उस दौरान दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें.
  • AC के साथ पंखा चलाने से ठंडी हवा तेजी से फैलती है और कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है.
  • AC के फिल्टर की नियमित सफाई करें, क्योंकि अगर फिल्टर गंदा होगा तो AC ज्यादा बिजली खींचने लगता है.

फ्रिज इस्तेमाल करने में ये गलतियां न करें

फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जो 24 घंटे चलता है, इसलिए इसमें जरा सी भी लापरवाही बिल बढ़ा सकती है. ध्यान रखें खास बातें जैसे....

  • बार-बार फ्रिज का दरवाजा न खोलें, इससे फ्रिज की कूलिंग पर असर पड़ेगा.
  • फ्रिज का तापमान मीजियम पर रखें.
  • जब भी खाना गर्म हो उसे फ्रिज में न रखें.
  • खाने को पहले सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें, फिर फ्रिज में रखें.

कूलर चलाने का सही तरीका क्या है?

कूलर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कम बिजली में अच्छी ठंडक देता है.

  • ध्यान रहें कि कूलर को कभी भी  बंद कमरे में न चलाएं.
  • इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से ताजी हवा आ सके ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो.
  • कूलिंग पैड्स की सफाई करें और अगर आपको लगता है कि बदलने की जरूरत है तो बदल दें.
  • पानी की टंकी और पंप की नियमित जांच करें.
  • सही मेंटेनेंस से कूलर कम स्पीड पर भी अच्छी कूलिंग देता है.

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Published at : 22 Apr 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Summer Season Electricity Bills Utility News
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